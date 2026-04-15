GNV Aurora e GNV Virgo, due nuove navi a GNL tra Genova e Tanger Med per l'estate 2026

GNV rafforza i collegamenti Italia-Marocco con GNV Aurora e GNV Virgo, navi GNL di ultima generazione, operative dal giugno 2026 tra Genova, Barcellona e Tanger Med.

GNV consolida il ruolo di operatore di riferimento tra Italia e Marocco, annunciando l'arrivo di due nuove navi di ultima generazione alimentate a Gas Naturale Liquefatto, GNV Aurora e GNV Virgo, operative sull'importante asse tra Genova e Tanger Med via Barcellona già dall'estate 2026.

GNV Aurora inizierà il servizio il 1° giugno, seguita un mese dopo da GNV Virgo. Entrambe garantiranno una frequenza settimanale con partenza da Genova, dove verranno rifornite di GNL ogni quattro giorni. L'impiego di queste unità rappresenta un investimento significativo per rispondere all'aumento della domanda di trasporto passeggeri, soprattutto da parte dei cittadini marocchini residenti in Europa che ogni estate rientrano in patria nell'ambito dell'Operazione Marhaba.

L'introduzione delle nuove navi, pensate per migliorare capacita, comfort e continuità del servizio, intende offrire un'esperienza di viaggio superiore a chi percorre questa rotta per raggiungere amici e familiari. Allo stesso tempo, il potenziamento del collegamento marittimo si conferma strategico per gli scambi commerciali fra Italia e Marocco, facilitati da Tanger Med, hub logistico di primaria importanza nel Nord Africa.

Le nuove navi GNV si distinguono per un'elevata capacità di trasporto, con oltre 1.700 passeggeri, 426 cabine e 2.780 metri lineari di carico, un record che contribuisce a rendere il trasporto via mare ancora più vantaggioso per la logistica internazionale. L'alimentazione a GNL riduce sensibilmente l'impatto ambientale, abbattendo le emissioni di CO₂ fino al 50% rispetto alle navi tradizionali. La predisposizione al cold ironing consente anche l'azzeramento delle emissioni dirette in porto grazie al collegamento elettrico a terra.

L'introduzione di queste due nuove navi rappresenta prima di tutto un investimento nel servizio ai passeggeri: vogliamo offrire ai cittadini marocchini residenti in Europa e alle loro famiglie un'esperienza di viaggio più confortevole, affidabile e in linea con le loro aspettative, ha dichiarato Matteo Catani, Amministratore Delegato di GNV. Allo stesso tempo, questo potenziamento conferma la centralità del Marocco nella nostra strategia. Si tratta di un Paese in forte crescita, sempre più protagonista sulla scena internazionale - come dimostra, tra l'altro, l'assegnazione dei Mondiali di calcio 2030 - e GNV intende essere parte attiva di questo percorso, contribuendo a rafforzare i legami tra le due sponde del Mediterraneo e a sostenere i flussi commerciali che ne accompagnano lo sviluppo. L'introduzione di unità di ultima generazione alimentate a GNL ci consente, infine, di operare in modo sempre più sostenibile, offrendo un servizio moderno, efficiente e competitivo.

Sul territorio marocchino, la Direzione di GNV Marocco sarà affidata a Carole Montarsolo, affiancata dal partner storico Mohammed Kabbaj, a conferma della determinazione della compagnia nel consolidare le relazioni commerciali e istituzionali nel Paese. L'iniziativa nasce dalla stretta collaborazione con le istituzioni marocchine come il Ministero dei Trasporti, la Marina Mercantile, la Fondazione Mohammed V e con il porto di Tanger Med, ormai fulcro degli scambi tra Europa, Africa e il resto del mondo.

Il varo di GNV Aurora, previsto a Tangeri il 1° giugno, segnerà l'ingresso di una delle navi più avanzate del Mediterraneo sotto il profilo della sostenibilità, dell'innovazione tecnica e dei servizi a bordo. Grazie a queste due nuove unità, GNV rafforza ulteriormente la propria posizione di operatore strategico nei collegamenti marittimi Italia-Marocco, offrendo una risposta concreta alla domanda di mobilità e sviluppo logistico internazionale.