Turismo

Goldengel Suites: il nuovo volto del lusso nel cuore di Caldaro

Published

Nel cuore del centro storico di Caldaro, lungo la suggestiva Via dell’Oro, sorge un progetto di ospitalità che sta ridefinendo i confini del turismo di lusso in Alto Adige: Goldengel Suites. Inaugurate nel 2020, queste sette suite rappresentano un raffinato equilibrio tra design internazionale, comfort contemporaneo e profondo legame con il territorio. Situate sulla celebre Strada del Vino, sono pensate per viaggiatori che cercano un’esperienza autentica, tra bellezza, riservatezza e indipendenza.

Goldengel Suites nasce dall’iniziativa di Stefan Eisenstecken e della moglie Katrin, originari di Caldaro e da sempre legati alla loro terra. Dopo una prima esperienza con case vacanza, nel 2018 la coppia decide di acquistare un’antica dimora dei primi del ’900 nel centro del paese, avviando un attento restauro che ha portato, due anni più tardi, all’apertura delle prime tre suite. L’ampliamento è proseguito nel 2021, fino all’attuale configurazione con sette alloggi, ognuno unico nel suo stile. Cinque sono stati completamente rinnovati, mentre due conservano un fascino più tradizionale. Tre suite prendono ispirazione dai concetti di fortuna, sogno e cuore, mentre le altre quattro portano nomi femminili in omaggio alle donne della famiglia che vi abitavano in passato.

Il progetto architettonico e di interior design porta la firma dello studio Abraham Bonora, guidato da Thomas Abraham. L’equilibrio tra arte, design e comfort è al centro della filosofia di Goldengel Suites, dove ogni elemento è stato pensato per creare armonia e bellezza. Lo stile è elegante e internazionale: piastrelle artigianali marocchine, arredi di design spagnolo e palette cromatiche naturali si fondono con la tradizione altoatesina. All’interno di alcune suite trovano posto anche le opere dell’artista contemporaneo Martin Pohl, le cui tele astratte dialogano con gli ambienti e ne completano la visione estetica e culturale.

Oltre alle camere, il progetto include il Bar Perlage, situato al piano terra. Questo spazio conviviale, raffinato e accogliente, è aperto sia agli ospiti sia alla comunità locale e offre una selezione curata di vini altoatesini, spumanti e cocktail d’autore. Piccole proposte gastronomiche, come tartine e tapas ispirate alle tradizioni del territorio, accompagnano le degustazioni. Durante i mesi da marzo a Natale, il Bar Perlage anima il centro storico con musica dal vivo e un’atmosfera rilassata.

Goldengel Suites è anche punto di partenza ideale per scoprire la ricchezza del territorio altoatesino. Gli ospiti possono immergersi in esperienze legate al vino e alla gastronomia, visitare le cantine storiche, passeggiare tra i vigneti o esplorare le meraviglie naturalistiche della zona, dal Lago di Caldaro alla Gola Rastenbach. L’offerta include l’AltoAdige Guest Pass, che consente di muoversi con i mezzi pubblici gratuitamente e di accedere a musei ed eventi, e un servizio di noleggio biciclette per un turismo più autentico e sostenibile. Per chi desidera un’esperienza esclusiva, è possibile prenotare una gita privata in barca sul Lago di Garda, accompagnata da uno skipper esperto.

Con il suo mix di eleganza contemporanea, attenzione al comfort e forte radicamento territoriale, Goldengel Suites rappresenta oggi una delle più raffinate espressioni dell’ospitalità altoatesina. Un luogo dove architettura, arte e cultura si incontrano, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza di armonia e bellezza.

