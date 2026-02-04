Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Google annuncia un nuovo piano di investimenti volto a sostenere l’innovazione e la crescita del Paese attraverso l’intelligenza artificiale, con iniziative pensate per formare i talenti di oggi e di domani e rafforzare la competitività dell’Italia sul piano tecnologico ed economico.

L’azienda mette a disposizione 100.000 licenze gratuite per i corsi dedicati all’AI, disponibili sulla piattaforma globale di apprendimento Coursera. Queste licenze saranno distribuite grazie alla collaborazione con cinque partner strategici italiani: Università Luiss Guido Carli, Università Campus Bio-Medico di Roma, le università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma del Gruppo Multiversity, Università eCampus e SLC CGIL, il Sindacato Lavoratori Comunicazione CGIL. L’obiettivo è ampliare le competenze digitali e rendere l’accesso alla formazione sull’intelligenza artificiale più diffuso e inclusivo.

Parallelamente, Google.org sosterrà quattro centri d’eccellenza italiani — Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università Cattolica del Sacro Cuore e Università di Catania — favorendo lo sviluppo di nuovi progetti di ricerca basati sull’AI. Questa iniziativa mira a rafforzare la collaborazione tra accademia e industria, promuovendo la sperimentazione e l’applicazione concreta delle tecnologie intelligenti nel tessuto produttivo e sociale del Paese.

Un ulteriore tassello del piano riguarda la formazione dei docenti e degli studenti. In collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, Google offrirà formazione a 7.000 insegnanti che, a loro volta, coinvolgeranno circa 140.000 studenti in percorsi educativi dedicati all’intelligenza artificiale. L’obiettivo è promuovere un utilizzo responsabile e consapevole delle nuove tecnologie, aiutando le nuove generazioni a sviluppare spirito critico e competenze digitali avanzate.

Attraverso questa strategia, Google punta a contribuire in modo concreto allo sviluppo della società digitale italiana, ponendo l’intelligenza artificiale al servizio di una crescita sostenibile, inclusiva e orientata al futuro.