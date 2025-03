Google Espande AI Overview in Europa: rivoluzione nella ricerca online

La ricerca su Google sta entrando in una nuova era grazie ad AI Overview, la funzionalità avanzata basata sull’intelligenza artificiale che semplifica la scoperta di informazioni online. Dopo una fase di test approfonditi e feedback positivi, Google ha annunciato l’espansione di AI Overview anche in Europa, inclusa l’Italia, offrendo agli utenti un modo più efficace e soddisfacente per esplorare il web.

Con l’integrazione di AI Overview, gli utenti possono ora formulare domande più elaborate e ottenere risposte dettagliate e pertinenti. L’IA generativa fornisce risultati più chiari e immediati, accompagnati da link ben visibili per approfondire le informazioni con un semplice clic. Questa innovazione porta un’interazione più intuitiva e veloce con il motore di ricerca, migliorando l’esperienza complessiva.

L’introduzione di AI Overview non solo facilita l’accesso alle informazioni per gli utenti, ma crea anche nuove opportunità per editori, aziende e creatori di contenuti. Grazie a una maggiore visibilità dei link, le persone possono scoprire con più facilità siti di notizie, prodotti e servizi, aumentando il traffico verso i portali web e favorendo nuove interazioni digitali.

Google ha esteso AI Overview a numerosi paesi europei, tra cui Italia, Austria, Belgio, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo, Spagna e Svizzera. La funzionalità è disponibile per gli utenti maggiorenni che effettuano l’accesso a Google e supporta diverse lingue, tra cui l’italiano. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di Google per rendere la ricerca online più efficace e accessibile a livello globale.