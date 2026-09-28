Google Pixel 11 e The Attico insieme per il decimo anniversario alla Milano Fashion Week

Google Pixel 11 e The Attico celebrano il decennale con una collaborazione esclusiva alla Milano Fashion Week, mostrando la nuova borsa e la Magic Capture.

Google Pixel 11 e The Attico inaugurano una collaborazione inedita durante la Milano Fashion Week per celebrare il decimo anniversario della maison italiana. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di esaltare la creatività delle direttrici creative Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini, offrendo un racconto visivo unico e spontaneo del September 2026 Show.

Attraverso gli innovativi scatti di Google Pixel 11 e l'introduzione della funzione Magic Capture, la partnership offre una prospettiva esclusiva sul debutto di 'L'altra di Milano', la nuova borsa firmata The Attico. L'approccio è quello di accompagnare il pubblico direttamente tra backstage e passerella, mostrando i preparativi, l'energia e le emozioni vissute nel dietro le quinte.

L'iniziativa interpreta il concetto Reclaim the Moment, celebrando il valore di essere presenti e vivere le emozioni in prima persona, affidando alla tecnologia il compito di catturarne ogni sfumatura. Magic Capture permette infatti di godersi la sfilata senza dover osservare ogni attimo attraverso uno schermo, consentendo all'intelligenza artificiale di catturare istanti autentici e spontanei, pronti per essere condivisi.

In occasione dei dieci anni di The Attico, questa collaborazione vuole riscrivere le regole della narrazione di moda, puntando su autenticità e innovazione. L'utilizzo di Google Pixel 11 diventa così protagonista non solo per la qualità delle immagini, ma anche per la capacità di documentare e restituire la vera essenza del momento vissuto durante la Fashion Week milanese.