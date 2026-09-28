Leapmotor svela B05 e B03X a Rom-E 2026: leadership nel mercato elettrico

Leapmotor rafforza la propria posizione di leader nel mercato italiano delle auto elettriche partecipando a Rom-E 2026 con una quota record del 26,83% nei primi otto mesi dell'anno e 24.445 immatricolazioni. Il marchio coglie l'occasione della manifestazione romana, dedicata alla mobilità sostenibile e alle innovazioni nel settore, per presentare in anteprima nazionale due nuovi modelli destinati a ridefinire il concetto di mobilità a zero emissioni.

La nuova B05, berlina compatta di segmento C completamente elettrica, sarà esposta allo stand Leapmotor. Con un design ispirato alle coupé, trazione posteriore e un'autonomia dichiarata fino a 482 km nel ciclo WLTP, la B05 interpreta il concetto di Sporty Elegance, Everyday Thrill, offrendo un mix di prestazioni, tecnologia intelligente e comfort elevato, perfettamente allineato alle richieste degli automobilisti europei.

Protagonista dei test drive aperti al pubblico sarà la nuova B03X, un urban crossover elettrico sviluppato per semplificare la mobilità quotidiana. Progettata secondo la filosofia Smart Urban Crossover for Modern Life, la B03X abbina dimensioni compatte e interni spaziosi a tecnologie intuitive e sistemi avanzati di assistenza alla guida, rappresentando una soluzione versatile dedicata sia all'uso cittadino che familiare.

L'evento Rom-E, in programma dal 2 al 4 ottobre 2026 tra la Casa del Cinema e Villa Borghese, si conferma come un appuntamento di rilevanza nazionale dedicato alla mobilità del futuro e alla sostenibilità. Oltre alle esposizioni e ai test drive, il weekend include attività sportive come la ROM-E Walk & Run, con una corsa per sportivi e una camminata di cinque chilometri aperta anche ai più piccoli.

Leapmotor vive un momento di grande crescita in Italia, come attestano i numeri: con oltre un quarto del mercato Passenger Cars BEV, conquista la fiducia degli automobilisti grazie a una strategia basata su innovazione, tecnologia e accessibilità. La presenza a Rom-E 2026 diventa così un'occasione di confronto diretto con istituzioni, operatori e pubblico sui temi della transizione energetica e dell'elettrificazione.

"Rom-E rappresenta una vetrina ideale per presentare al pubblico italiano la nuova generazione di prodotti Leapmotor. La leadership conquistata nel mercato elettrico italiano conferma la validità della nostra strategia e la crescente fiducia dei clienti nel marchio. Con B05 e B03X ampliamo la nostra offerta in due segmenti strategici, proseguendo nel nostro impegno per rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile, tecnologica e vicina alle esigenze degli automobilisti europei", ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia.



