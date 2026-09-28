Nuova Lexus ES: design, tecnologia e motorizzazioni elettrificate anche in Italia

La nuova Lexus ES debutta ufficialmente sul mercato italiano, segnando un importante passo avanti nell'offerta di berline di lusso con motorizzazioni elettrificate. L'ottava generazione del modello più venduto del marchio fonde un design rinnovato, tecnologie d'avanguardia e una filosofia multipath che offre sia motori full hybrid che 100% elettrici. Ispirata al concept LF-ZC, la ES si presenta più grande, elegante e tecnologica, ridefinendo lo stile classico della berlina e il concetto di lusso per l'era dell'elettrificazione.

Il design Clean Tech & Elegance caratterizza la vettura, con linee esterne pulite, dettagli aerodinamici ottimizzati e interni ampi e minimalisti. L'abitacolo, impreziosito da materiali di alta qualità come la nuova rifinitura Bamboo Layering e le opzioni di pelle semi-anilina, valorizza ancora una volta l'approccio artigianale e il principio giapponese dell'Omotenashi, che mette al centro le esigenze di guidatore e passeggeri. Gli interruttori Hidden Touch, la nuova illuminazione ambientale regolabile e un sistema audio Mark Levinson fino a 17 altoparlanti creano un ambiente multisensoriale e moderno.

Lexus introduce per la prima volta su una ES la nuova piattaforma multimediale con display fino a 14 pollici, Digital Key, servizi digitali migliorati e nuove dotazioni di sicurezza attiva con sistemi di assistenza alla guida evoluti. Il comfort è ulteriormente rafforzato dai nuovi sedili anteriori, ancora più ergonomici e dal climatizzatore intelligente che abbina ventilazione, riscaldamento e purificazione dell'aria.

La gamma motorizzazioni abbraccia la filosofia multipath, offrendo opzioni a zero e basse emissioni. La ES 350e e la ES 500e sono full electric: la prima con trazione anteriore (224 CV, autonomia fino a 581 km), la seconda con sistema DIRECT4 a trazione integrale (343 CV, autonomia fino a 529 km) e Interactive Manual Drive per il cambio virtuale tramite palette. La versione full hybrid ES 300h adotta la nuova generazione della tecnologia ibrida Lexus: motore benzina 2,5 litri, eAxle, trazione anteriore o E-Four integrale, potenza di 196 CV e consumi combinati di 4,9 l/100 km.

Le batterie agli ioni di litio adottano sistemi di raffreddamento innovativi e funzioni di pre-condizionamento per garantire ricariche rapide costanti anche a basse temperature: la ricarica rapida dal 10 all'80% avviene in soli 30 minuti con colonnine da 150 kW. Lo spazio, con oltre 5,14 metri di lunghezza e capacità di carico fino a 517 litri, è ancora più generoso rispetto al passato e si colloca al vertice della categoria.

Dal punto di vista dinamico, la nuova ES sfrutta una piattaforma globale K rivista e consolidata, con carrozzeria rinforzata, acciaio ad alta resistenza, sospensioni multilink posteriori e sistema frenante elettronico. Il Chief Designer Yahiko Kumai sottolinea: Il design posteriore presenta una superficie molto dinamica, senza precedenti per una berlina. Siamo stati molto esigenti sull'aspetto e abbiamo prodotto una superficie ampia e bellissima che conferisce all'auto una silhouette incredibilmente ben piantata.

La nuova ES è ordinabile da oggi in Italia sia in versione Full Hybrid che 100% elettrica, proponendo dotazioni premium anche sulle versioni di ingresso e una ricca scelta di colori, cerchi e personalizzazioni. Con quest'ultimo modello Lexus riafferma la propria posizione nel segmento premium, offrendo innovazione, comfort e prestazioni per guidatori attenti all'ambiente e alle nuove tecnologie.