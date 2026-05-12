Gracie Abrams annuncia il nuovo album Daughter from Hell: uscita il 17 luglio

Gracie Abrams annuncia ufficialmente il suo attesissimo terzo album in studio, Daughter from Hell, che sarà disponibile dal 17 luglio in formato sia digitale che fisico. Il disco è già in pre-order e rappresenta uno dei ritorni più attesi dell'anno nel panorama musicale internazionale.

Abrams, cantautrice americana acclamata dalla critica e fra le voci più interessanti della nuova generazione, anticipa l'uscita dell'album con il singolo Hit the Wall, in arrivo il 14 maggio su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica in Italia.

Dopo il successo mondiale dei suoi precedenti lavori, Gracie Abrams conferma il suo ruolo da protagonista. Il suo secondo album, The Secret of Us, ha consacrato il talento della giovane artista grazie agli straordinari risultati di streaming, con i singoli I Love You, I'm Sorry e That's So True schizzati in vetta alle classifiche di numerosi Paesi. Il brano That's So True ha raggiunto la posizione numero 6 della Billboard Hot 100 americana e la vetta della classifica radio pop, segnando un primato nella sua carriera. In Italia, sia l'album The Secret of Us che la hit sono stati certificati Oro.

Dal debutto nel 2019 Gracie Abrams si è guadagnata l'attenzione e la stima di icone come Taylor Swift, Lorde, Billie Eilish e Olivia Rodrigo. La sua crescita è stata rapida e costante, culminando nella nomination come miglior artista esordiente ai 66esimi Grammy Awards e in seguito a quella per miglior duetto pop insieme a Taylor Swift per il brano Us. Abrams si distingue per i testi profondi e personali, ispirati secondo lei stessa dalla figura di Joni Mitchell. Ha scritto la sua prima canzone a soli otto anni, e la sua discografia rispecchia una sensibilità unica e delicata.

I racconti dolorosamente onesti di crepacuore drappeggiati da melodie delicate che portano con sé molto più intrigo del solito cantautore di routine: così NME ha definito il suo progetto di debutto Minor del 2020. Il suo percorso musicale è ricco di progetti acclamati: dall'EP This Is What It Feels Like del 2021 fino al suo primo album Good Riddance del 2023, seguito da tour sold out in tutto il Nord America.

Lo scorso anno, Abrams ha pubblicato The Secret of Us, prodotto in collaborazione con Aaron Dessner, con un successo globale e riconoscimenti nelle classifiche di Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Belgio, Canada e molti altri Paesi. Ha inoltre raggiunto la quarta posizione nella Billboard Global 200.

Con Daughter from Hell la cantautrice prosegue il cammino di un successo che sembra inarrestabile, promettendo nuove emozioni e brani destinati a entrare nei cuori del suo pubblico affezionato e dei nuovi ascoltatori.