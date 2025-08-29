Connect with us

GSE in anteprima mondiale all'IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Published

Dall’8 al 14 settembre 2025 l’IAA Mobility sarà il palcoscenico della nuova era elettrica di Opel. Il marchio di Rüsselsheim presenterà tre novità assolute che promettono di ridefinire il concetto di mobilità elettrica: la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, il nuovo Opel Mokka GSE e il potente Opel Grandland Electric AWD, il primo modello del marchio del Blitz con trazione integrale completamente elettrica.

Durante la conferenza stampa Opel, che si terrà l’8 settembre alle 11:40 CEST nel padiglione B3 – stand Opel B20, il CEO Florian Huettl ha anticipato che i visitatori vivranno “emozioni autentiche, prestazioni elettriche al top e un piacere di guida a prova di futuro”.

Il debutto più atteso sarà quello della Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, una concept car che unisce il mondo reale a quello virtuale. Dal prossimo autunno, infatti, sarà possibile guidarla anche nel videogioco Gran Turismo 7. Le sue specifiche tecniche impressionano: 800 CV di potenza, 800 Nm di coppia, accelerazione 0-100 km/h in soli 2 secondi e velocità massima di 320 km/h.

Il design è scolpito sull’iconico Opel Compass, con dettagli aerodinamici avanzati come diffusore attivo e spoiler regolabile, ruote ottimizzate per l’efficienza e prese d’aria intelligenti. Anche l’abitacolo, essenziale e orientato al pilota, esalta la guida sportiva grazie al volante sottile e all’head-up display, eliminando distrazioni superflue.

Dopo l’esperienza nel motorsport con la Opel Mokka GSE Rally, la casa tedesca porta l’adrenalina delle corse nella produzione di serie con la nuova Opel Mokka GSE. Il modello elettrico eroga 280 CV e 345 Nm di coppia, scatta da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiunge i 200 km/h, diventando così la Opel elettrica più veloce mai realizzata.

La tecnologia deriva direttamente dalla versione da competizione, con un differenziale Torsen a slittamento limitato, assali rivisti, sospensioni potenziate e doppi ammortizzatori idraulici. Anche il sistema frenante e lo sterzo sono stati ottimizzati per offrire una guida sportiva e precisa, portando lo spirito OMG! GSE dalla pista alla strada.

L’altra grande novità di Opel all’IAA Mobility 2025 è il Grandland Electric AWD, un SUV top di gamma che abbina comfort, prestazioni e autonomia. Con 325 CV di potenza, 509 Nm di coppia e uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi, si posiziona come riferimento nel segmento.

L’autonomia varia tra 489 e 501 km (WLTP) a seconda della versione, garantendo viaggi senza compromessi. Grazie alle modalità di guida Normal, Eco, Sport e 4WD, il SUV si adatta a ogni contesto, mentre le sospensioni con tecnologia Frequency Selective Damping assicurano il giusto equilibrio tra comfort e sportività.

Con queste tre anteprime mondiali, Opel dimostra di voler accelerare verso un futuro dove efficienza elettrica, emozioni e prestazioni si fondono in un’unica esperienza di guida. La Corsa GSE Vision Gran Turismo proietta Opel nel mondo del gaming e delle concept car, la Mokka GSE porta lo spirito da rally su strada, mentre la Grandland Electric AWD segna un nuovo capitolo per i SUV elettrici a trazione integrale.

L’appuntamento con la mobilità del futuro è quindi fissato a Monaco di Baviera, dove il marchio del Blitz promette di stupire appassionati e addetti ai lavori con la sua visione di un’elettrificazione emozionante e senza compromessi.

