La Guida MICHELIN 2027 torna a Piacenza: svelate data e dettagli della cerimonia

La Guida MICHELIN Italia 2027 sarà presentata a Piacenza il 12 novembre. Annunciate nuove stelle e premi speciali nel prestigioso teatro cittadino.

Piacenza torna protagonista della gastronomia italiana con l'annuncio della presentazione della selezione italiana 2027 della prestigiosa Guida MICHELIN. La cerimonia si terrà il 12 novembre 2026 presso il Teatro Municipale, un luogo iconico celebrato da Stendhal e citato anche da Hemingway nel suo celebre romanzo Addio alle armi del 1929.

L'evento rappresenta la terza volta che la Regione Emilia-Romagna ospita la cerimonia, dopo le memorabili edizioni di Modena e Parma, segnando un ritorno a Piacenza dopo la cerimonia del 2019. Il Teatro Municipale sarà la suggestiva cornice nella quale verranno svelate le nuove Stelle MICHELIN, le nuove Stelle Verdi - dedicate ai ristoranti impegnati nella sostenibilità - e i premi speciali, tra cui il Passion Dessert, che premia l'eccellenza nelle proposte dolci dei ristoranti selezionati.

Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida MICHELIN, sottolinea il valore dell'evento nella Food Valley italiana: Siamo felici di annunciare il ritorno a Piacenza e di essere in Emilia-Romagna per il terzo anno, per svelare la prossima selezione italiana di ristoranti della Guida MICHELIN. Questa regione, rinomata a livello internazionale per i suoi prodotti tipici e le ricette tradizionali, si distingue come punto di riferimento gastronomico per tutto il Paese e offre un ambiente unico e stimolante per mettere in risalto la creatività e la passione dei protagonisti della cucina italiana.

L'importanza dell'ospitalità emiliana e il suo impatto sul tessuto economico regionale è evidenziata anche dalle parole di Roberta Frisoni, Assessora Regionale al Turismo, Sport e Commercio: Per la clientela a cui si rivolge e per la vasta eco mediatica che le ruota attorno, la cucina stellata rappresenta un efficace strumento promozionale per l'Emilia-Romagna e il suo patrimonio turistico, dalla Motor Valley alle Città d'Arte, nonché un potente generatore di indotto economico. Non solo, il riconoscimento delle Stelle Verdi introdotto dalla Guida MICHELIN anni fa è in linea con le nostre politiche per un turismo sempre più green. Non c'è luogo migliore della nostra Food Valley, unica al mondo, per ospitare la presentazione della Guida che premia l'eccellenza culinaria italiana e siamo felici di avere con noi la 'Rossa' anche quest'anno, con Piacenza splendida cornice della première dell'edizione 2027.

A rimarcare la ricchezza agroalimentare del territorio, Alessio Mammi, Assessore Regionale ad Agricoltura, Caccia, Pesca e rapporti con l'UE, afferma: Con i suoi 45 prodotti Dop e Igp, l'Emilia-Romagna si conferma la Food Valley d'Italia. Un patrimonio che vale 3,9 miliardi di euro per la sola Dop Economy. Nel complesso il comparto agroalimentare regionale genera un valore alla produzione di 37 miliardi di euro, con quasi 10 miliardi di export. Si tratta di produzioni di qualità grazie ai nostri agricoltori, delle aziende agroalimentari, di una filiera consolidata sul territorio che genera qualità alimentare, economia di territorio e posti di lavoro. La ristorazione è un elemento chiave di questo cammino di qualità perché porta in tavola tutto il valore della nostra regione, ed è un grande onore ospitare il prestigio della Guida MICHELIN, che sa tenere insieme il valore del food&wine e dell'accoglienza, un tratto distintivo dell'Emilia-Romagna.

La presentazione della Guida MICHELIN Italia 2027 sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Guida e sulla pagina Facebook di Michelin Italia, consentendo agli appassionati di seguire in tempo reale ogni momento saliente della cerimonia. Al termine dell'evento, la nuova selezione dei ristoranti sarà immediatamente disponibile sia sul sito sia sull'app ufficiale della Guida MICHELIN.

L'attesa per le nuove stelle conferma il ruolo centrale della regione Emilia-Romagna come cuore pulsante della cultura gastronomica italiana, offrendo ancora una volta una vetrina internazionale nel suggestivo scenario del Teatro Municipale di Piacenza.