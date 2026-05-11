GWM ORA 5: collaudo su strada in Italia per il nuovo SUV compatto europeo

La nuova GWM ORA 5 compie un passo decisivo verso il debutto europeo grazie a un articolato programma di validazione svolto sulle strade italiane. Nei recenti test tra Milano, il Lago di Garda e le Dolomiti, ingegneri e specialisti si sono concentrati sull'adattamento del SUV compatto alle aspettative e alle esigenze dei clienti europei.



La collaborazione con RacingSyn, realtà ingegneristica fondata da Emanuele Battisti, ha permesso di mettere a punto assetti, sospensioni, sterzo e sistemi di sicurezza, con un approccio mirato e test reali su diversi scenari: dal traffico urbano alle autostrade, fino ai percorsi alpini caratterizzati da neve, ghiaccio e altitudini oltre i 2.000 metri.



Il fine tuning europeo di ORA 5 si traduce in nuovi componenti come molle e ammortizzatori specifici, barre antirollio ottimizzate e una taratura dedicata dello sterzo. Il tutto supportato da pneumatici e sistemi elettronici calibrati per affrontare le condizioni più disparate, dal Nord Europa alle regioni umide del Regno Unito. Ogni versione ha superato i 15.000 chilometri di test cumulativi, consentendo un affinamento continuo basato su dati concreti e feedback diretti degli specialisti.



Particolare attenzione è stata dedicata al comfort di marcia e alla silenziosità dell'abitacolo, due elementi che collocano la ORA 5 tra le proposte più avanzate del segmento compatto, rivolgendosi a una clientela attenta non solo alle tecnologie, ma anche alla qualità percepita e all'esperienza quotidiana.



Il contributo degli ingegneri europei si riflette nella calibrazione dei sistemi di sterzo (con modalità Eco, Normal e Sport), nella precisione della frenata e nell'handling bilanciato in ogni situazione. Il costante confronto tra tester e progettisti ha favorito rapide modifiche e aggiornamenti, accelerando il percorso verso il lancio ufficiale.



Il modello sarà disponibile con propulsori ICE, HEV e BEV e propone dimensioni compatte (4,47 metri), posizionandosi strategicamente nel segmento più dinamico in Europa: quello dei SUV compatti, che rappresentano quasi la metà delle vendite di SUV totali nel continente secondo JATO Dynamics.



La visione ingegneristica è confermata dall'approccio "in Europa, per l'Europa", con validazioni tecniche condotte in vari mercati chiave: Germania, Francia, Spagna, Polonia, Austria, Svizzera e Norvegia, tutte selezionate per garantire prestazioni affidabili e sicurezza in ogni contesto climatico e stradale.



ORA 5 si presenta come una proposta mainstream con un'identità chiara basata su design emozionale, dotazione tecnologica già di serie, comfort interno elevato e una particolare attenzione alla sostenibilità e al benessere degli occupanti. Oltre al SUV compatto, sono già previste future varianti hatchback e station wagon per ampliare la presenza di GWM nei mercati europei e rispondere a molteplici esigenze di mobilità.



Il lancio commerciale della nuova ORA 5 è previsto per giugno 2026, segnando il debutto di un nuovo protagonista tra i SUV compatti in Europa.