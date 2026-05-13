GWM sceglie Rebecca Busi per il dream team del Taklimakan Rally 2026

GWM ha svelato a Baoding la formazione ufficiale per il Taklimakan Rally 2026, puntando in grande con una line-up di piloti di primo piano provenienti dalle più importanti competizioni rally raid del panorama internazionale.

Tra i protagonisti spicca Rebecca Busi, giovane talento italiano e figura simbolo della nuova generazione di piloti off-road, che affiancherà nomi di assoluto rilievo come Pau Navarro - il più giovane vincitore nella storia della Dakar Challenger -, Nicolas Cavigliasso - due volte campione di Dakar in categorie diverse -, e Gerard Farrés, veterano capace di emergere contro le squadre ufficiali.

L'annuncio del team arriva a soli 36 giorni dalla call globale lanciata dal Chairman Wey, trasformando rapidamente quella che sembrava solo un'operazione mediatica in un progetto concreto e ambizioso. I piloti sono stati presentati all'interno del quartier generale GWM di Baoding, tra alcune delle vetture più iconiche del marchio: dalla Haval H8 vincitrice della prima tappa cinese alla Dakar nel 2014, al #208 Haval H9 guidato personalmente dal Chairman Wey alla Dunhuang Endurance Race 2025, sino a una NASCAR ibrida oltre i 300 km/h e soprattutto il primo motore V8 "track-spec", interamente sviluppato in Cina.

"È il primo V8 cinese progettato specificamente per la pista", ha dichiarato il Chairman Wey sottolineando l'impegno tecnologico della casa. La visita si è trasformata in una vera dichiarazione d'intenti: ogni dettaglio dell'incontro, dalla presentazione delle vetture alla condivisione di feedback con il management, ha rivelato la strategia di lunga durata di GWM, intenzionata a creare una piattaforma globale per attrarre e formare talenti sia internazionali che cinesi.

L'obiettivo del programma non si limita a una partecipazione occasionale: GWM vuole diventare punto di riferimento nel mondo endurance e costruire un ponte duraturo tra i migliori professionisti e la nuova generazione di piloti locali. In conferenza i piloti hanno sottolineato lo spirito autentico che anima il progetto. "Perché lasciare l'Europa per correre in Cina? Perché il chairman di questa azienda non si limita a firmare assegni. Si mette al volante. E questo fa la differenza", racconta Pau Navarro. Mentre Nicolas Cavigliasso aggiunge: "Ho guidato vetture ufficiali dei più grandi marchi europei. Qui ho visto qualcosa di autentico. Non stanno copiando nessuno".

Un portavoce GWM ha spiegato come "storicamente, i piloti cinesi erano costretti a investire milioni per poter competere all'estero, senza mai avere realmente le stesse opportunità. Oggi siamo noi a portare qui i campioni del mondo. È così che si costruisce una vera nazione del motorsport".

La stessa Rebecca Busi ha sottolineato la concretezza della sfida: "Wey ha detto: 'Non una persona, ma azione.' Gli ho creduto quando ho visto il V8. Gli ho creduto quando ho sentito parlare dei 36 giorni. E gli crederò ancora quando taglieremo insieme il traguardo".

La partecipazione al Taklimakan Rally rappresenta dunque il primo passo di un programma internazionale che punta all'assalto della Dakar. Con una squadra così competitiva e una forte base tecnologica, GWM si candida a diventare uno dei protagonisti delle prossime grandi sfide del rally raid mondiale.