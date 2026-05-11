Lexus Tennis Cup 2026: al via la terza edizione tra sport, innovazione e lusso

Lexus conferma il suo legame con il tennis dando il via alla terza edizione della Lexus Tennis Cup nel 2026, un circuito amatoriale che unisce competizione sportiva e passione per l'innovazione. Da maggio a settembre, saranno ben 26 gli appuntamenti previsti nei circoli più prestigiosi della Penisola, offrendo agli appassionati non solo l'occasione di mettersi alla prova in campo, ma anche di scoprire e testare la gamma Lexus Electrified.



Il viaggio inizierà l'11 maggio e si concluderà con la finale nazionale al Foro Italico di Roma, in programma il 10 e 11 ottobre, dove i migliori giocatori delle tappe precedenti si contenderanno il titolo e la possibilità di vivere un'esperienza esclusiva alle Nitto ATP Finals di Torino, tra i migliori otto tennisti del mondo.



Lexus, brand Premium del gruppo Toyota, si distingue da anni per la costante ricerca, lo stile raffinato e la propensione a superare le convenzioni, valori che si rispecchiano perfettamente nell'universo del tennis. Come ogni campione costruisce il suo percorso unico sul campo, così Lexus crea la sua visione di mobilità fatta di design, innovazione e qualità dell'esperienza.



Ogni tappa del torneo sarà realizzata in collaborazione con la rete dei concessionari Lexus, offrendo test drive della gamma elettrificata e la possibilità di vivere in prima persona la Lexus Driving Signature, simbolo di piacere di guida e prestazioni. Lo stile per Lexus non è solo forma, ma sostanza in movimento: il brand continua così a elevare il proprio impegno nel creare connessioni autentiche con le persone, e ad evolvere la propria visione di lusso contemporaneo.



Anche nel 2026, Lexus conferma la partnership con l'ATP Tour come Official Automotive Partner e Platinum Partner, proseguendo la sua crescita in Italia con una gamma 100% elettrificata nel segmento Premium.



I vincitori e le vincitrici delle tappe saranno ospiti di Lexus nella suggestiva cornice romana del Foro Italico, pronti a contendersi sul campo un sogno: partecipare alle Nitto ATP Finals e immergersi nell'autentica esperienza Lexus. Ogni match sarà un'opportunità per vivere da vicino lo spirito dinamico, innovativo e umano del brand.