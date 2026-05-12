Il FIFA Museum porta a New York la mostra immersiva Legacies of Champions durante i Mondiali 2026

Il FIFA Museum, in collaborazione con Hyundai Motor Company, arriva a New York con la mostra immersiva Legacies of Champions, ospitata dal 11 giugno al 19 luglio 2026 presso il Rockefeller Center, durante la Coppa del Mondo FIFA. L'esposizione, a ingresso gratuito, promette un viaggio unico nella storia del calcio internazionale, offrendo a tifosi, famiglie e bambini la possibilità di rivivere momenti indimenticabili della Coppa del Mondo.

La mostra ripercorre quasi un secolo di mondiali, dedicando spazi a ogni torneo dal 1930 in avanti, con oggetti originali, memorabilia iconiche, squadre leggendarie e giocatori che hanno segnato la storia del calcio. Ogni area espositiva guida il visitatore in un percorso emozionante attraverso l'evoluzione dello sport più amato al mondo, mettendo in risalto il suo impatto culturale sulle generazioni.

Tra i pezzi forti dell'allestimento spicca un'installazione simbolica delle maglie delle 48 squadre partecipanti alla Coppa del Mondo 2026 e la rara possibilità di ammirare dal vivo lo storico trofeo Jules Rimet - la celebre coppa premiante del torneo dal 1930 al 1970, ancora con la sua base blu originale. In alcune giornate speciali sarà inoltre esposto il Trofeo dei Vincitori del Mondiale 2026.

L'esperienza immersiva include anche The Final, installazione cinematografica, e The Wall of Champions, una parete cronologica che rende omaggio a tutti gli atleti che hanno sollevato la coppa, ispirando nuove generazioni.

La mostra punta a connettere passato e futuro del calcio, dando risalto sia ai momenti trionfali che alle delusioni che hanno fatto la storia del torneo. Ogni edizione del mondiale lascia un segno profondo nei ricordi personali dei tifosi, diventando parte della loro storia personale, indipendentemente da quanto il torneo venga disputato solo ogni quattro anni.

Hyundai Motor Company, partner esclusivo per le mostre nei paesi ospitanti, avrà un ruolo di primo piano. L'esperienza Legacies of Champions sottolinea l'impegno dell'azienda coreana nell'innovazione e nel coinvolgimento di tutte le generazioni di tifosi. Particolare attenzione sarà riservata alla robotica, con contenuti sviluppati con Boston Dynamics, che mostreranno come la tecnologia può integrarsi e arricchire la passione calcistica, incarnando il motto Next Starts Now.

Durante il periodo compreso tra il 6 e il 19 luglio, sarà inoltre attiva una fan zone all'aperto in North Plaza, appena fuori dal museo, con quiz a premi dedicati al FIFA Museum e attività pensate per coinvolgere i tifosi in modo divertente e interattivo.

Hyundai Motor Company è partner della Coppa del Mondo FIFA dal 1999 ed è cresciuta insieme al torneo, condividendo la sua evoluzione e la sua capacità inimitabile di unire i tifosi di tutte le generazioni. 'Legacies of Champions' riflette una visione comune: rendere omaggio alla ricca storia della competizione mantenendo lo sguardo sempre rivolto al futuro. Ora che ci avviciniamo all'inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026, Hyundai Motor è orgogliosa di dimostrare come la robotica e l'innovazione stanno diventando parte del torneo, mettendo in pratica la nostra filosofia 'Next Starts Now' e presentando ai tifosi nuove opportunità di coinvolgimento e il futuro della mobilità, ha dichiarato Sungwon Jee, Vicepresidente esecutivo e Direttore del marketing globale di Hyundai Motor Company.

Siamo molto grati per la nostra partnership di lunga data con Hyundai e, grazie alla nostra collaborazione reciproca, il FIFA Museum sarà un punto di riferimento culturale a New York New Jersey durante la Coppa del Mondo FIFA 2026, con una mostra unica che celebra la ricca eredità e la cultura del calcio internazionale insieme ai tifosi di tutto il mondo, ha dichiarato il Chief Business Officer della FIFA, Romy Gai. Sarà molto emozionante accogliere i tifosi del calcio da tutto il mondo in questa mostra speciale al Rockefeller Center durante la Coppa del Mondo FIFA 2026, per connettere, ispirare e condividere la magia del gioco più bello del mondo, ha aggiunto Marco Fazzone, Direttore esecutivo del FIFA Museum. Grazie a Hyundai Motor porteremo il Museo della FIFA a New York per celebrare insieme il patrimonio e la cultura del calcio. Per la quinta volta consecutiva saremo nel paese ospitante la Coppa del Mondo.

Legacies of Champions al Rockefeller Center si preannuncia come un evento imperdibile per tutti i tifosi e le famiglie che dal vivo o a distanza desiderano vivere la magia del calcio mondiale, in un'esperienza che punta a unire tradizione, passione, innovazione e futuro.