Opel Mokka GSE Rally: debutta la nuova elettrica nel rally internazionale 2026

Opel accende una nuova era del rally internazionale presentando la Mokka GSE Rally, la nuova vettura 100% elettrica destinata a ridefinire le prestazioni e lo spettacolo nelle competizioni europee dal 2026. Sostituendo la Corsa Rally Electric, la nuova Mokka GSE Rally raggiunge potenze fino a 207 kW (281 CV) e una coppia di 345 Nm, offrendo prestazioni comparabili alle vetture Rally4. Questa innovazione promette di rendere le gare ancora più emozionanti e competitive, segnando un passo avanti decisivo nel motorsport sostenibile.

Un elemento distintivo della stagione 2026 sarà l'infrastruttura di ricarica, che raggiunge un nuovo standard con sistemi di accumulo a batteria. Grazie all'uso di camion elettrici che trasportano batterie direttamente dove necessario, i team potranno ricaricare i veicoli lungo il percorso fra una prova speciale e l'altra. Questo consente una maggiore autonomia competitiva, incrementando il numero di chilometri a disposizione durante ogni manifestazione.

Il calendario della ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 si annuncia particolarmente ricco e vario, con sette gare distribuite in sei Paesi europei: Germania, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Francia e Italia. Tra le tappe più attese figura il tradizionale Rally di Sanremo previsto per ottobre. La competizione si estende verso una dimensione sempre più internazionale, con piloti e squadre provenienti da ben nove nazioni e la partecipazione, per la prima volta, di equipaggi italiani e britannici.

I giovani talenti saranno protagonisti anche nel Campionato Europeo Junior Rally (JERC), grazie a un programma di crescita unico nel suo genere attivo dal 2014. I migliori dell'ADAC Opel GSE Rally Cup avranno la possibilità di essere promossi nel Team ADAC Opel Rally Junior e competere al volante della Opel Corsa Rally4 ufficiale, gestita in collaborazione con Opel Motorsport Stohl Racing. Numeri di successo testimoniano l'efficacia del progetto: sei titoli europei junior conquistati dal 2015 a oggi.

Il Team ADAC Opel Rally Junior 2026 vedrà schierato un trio di giovani promettenti: Tom Heindrichs (22 anni) dal Belgio di lingua tedesca, campione 2025 della Electric Rally Cup con un finale mozzafiato al Rally d'Europa Centrale; Timo Schulz (26 anni), al terzo anno consecutivo nel team ufficiale, capace di imporre il suo talento nelle principali manche internazionali; Claire Schönborn (26 anni), giovane tedesca già vincitrice della KW Berg-Cup e protagonista di una rapida ascesa nei rally elettrici. Saranno tutti protagonisti sia nella ADAC Opel GSE Rally Cup sia nelle gare valide per il JERC.

Il calendario della ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 prevede tappe a Eindhoven (Paesi Bassi, 29/30 maggio), Gérardmer (Francia, 13/14 giugno), Weiz (Austria, 17/18 luglio), St. Wendel e Lübbecke (Germania, 14/15 agosto e 25/26 settembre), Sanremo (Italia, 17/18 ottobre), e Spa (Belgio, 28/29 novembre). Per il Junior European Rally Championship, invece, le gare si svolgeranno tra Svezia, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Portogallo.

Stiamo affrontando una stagione rally che ha tutto sotto molti aspetti, l'ADAC Opel GSE Rally Cup stabilirà nuovi standard nel rally elettrico con Opel Mokka GSE Rally, una rivoluzionaria infrastruttura di ricarica e un calendario interessante. E con il nostro forte trio di piloti JERC, il Team ADAC Opel Rally Junior giocherà senza dubbio un ruolo di primo piano nel Campionato Europeo Junior in questa stagione, in cui Opel ha dominato con sei titoli piloti dal 2015. Noi tutti non vediamo l'ora di iniziare una nuova stagione entusiasmante.

Opel si conferma così leader nel motorsport sostenibile, offrendo una proposta innovativa sia dal punto di vista tecnologico che sportivo, con un occhio sempre attento ai giovani e al futuro del rally internazionale.