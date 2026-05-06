Ravenna accoglie il debutto del Trofeo Suzuki Fishing Cup: trionfo del Team Black Warriors

Il 41° Campionato Italiano Assoluto Drifting a Ravenna ha visto il debutto del Trofeo Suzuki Fishing Cup e la vittoria del Team Black Warriors, protagonista con il Suzuki DF350AMD.

Ravenna è stata il palcoscenico del 41° Campionato Italiano Assoluto Drifting per Equipaggi, che ha visto, per la prima volta, il debutto del Trofeo Suzuki Fishing Cup. L'evento, organizzato dal Ravenna Fishing Club e affiliato FIPSAS, ha rappresentato un appuntamento chiave per la pesca sportiva nazionale e una fase importante per le selezioni degli atleti italiani in vista del Mondiale Big Game 2027 in Sud Africa.

Alla competizione hanno preso parte 53 equipaggi provenienti da tutta Italia, di cui 18 motorizzati con fuoribordo Suzuki. Tra questi, gli ufficiali Suzuki Fishing Team guidati da Carlo Bissattini, Federico Maier, Silvio Orgera, Marco Eusebi e Diego Bedetti. La classifica generale ha visto trionfare Birillo Fishing A, seguito dal CLUB NAUTICO PESARO Team Black Warriors, mentre il Ravenna Fishing Club A ha conquistato il terzo gradino del podio.

Al debutto del Trofeo Suzuki Fishing Cup, il Team Black Warriors ha brillato conquistando il primo posto nella classifica dedicata e un prestigioso secondo posto nella classifica generale. L'equipaggio, composto da Diego Zannini (capitano), Edoardo Romandini "Eddy", Federico Grilli, Andrea Franceschini e Ivan Giulietti, ha gareggiato su un Gommone Lomac 760 equipaggiato con il fuoribordo Suzuki DF350AMD Stealth Line: un gommone Total Black dalla livrea Nero Matt, simbolo di stile e potenza.

Il Suzuki DF350AMD Stealth Line si è distinto in gara grazie a prestazioni eccezionali, garantite dal potente V6 da 4.390 cc, 24 valvole, doppio albero a camme DOHC e 350 cavalli, oltre a un rapporto di compressione elevato (12,0:1) e la tecnologia Suzuki Dual Prop con doppia elica controrotante. Gli atleti hanno potuto contare anche sull'efficienza del sistema Suzuki Lean Burn, sulla silenziosità del motore e sulla nota affidabilità, elementi determinanti nelle sfide di alto livello.

Il podio del Trofeo Suzuki Fishing Cup ha visto: 1° classificato CN Pesaro Team Black Warriors

2° classificato Reel Time A

3° classificato Tuna Club Senigallia - Team Macumba

Il Team Black Warriors si aggiudica la Suzuki Fishing Experience a Tenerife, premio che prevede 4 giorni complessivi per 5 persone con due giornate di pesca insieme al capitano Carlo Bissattini, viaggio, trasferimenti, hotel e vitto inclusi. La premiazione ufficiale si svolgerà a febbraio a Rimini, durante il Pescare Show 2027, partner del Trofeo Suzuki.

Le dichiarazioni dei protagonisti sottolineano la rilevanza dell'evento. Franco Bellini, CT Nazionale FIPSAS, ha affermato: Questo campionato è fondamentale per lo scouting in vista del mondiale 2027: ci permette di individuare nuovi talenti e costruire una nazionale competitiva. Le gare si svolgono con tecnica catch & release, a tutela dell'ambiente e delle nostre acque. Siamo molto soddisfatti dell'alta partecipazione e ringraziamo Suzuki per il supporto costante.

Fabrizio Fabbri, presidente Ravenna Fishing Club, ha dichiarato: Siamo orgogliosi di aver organizzato il 41° Campionato Italiano Assoluto. Ringraziamo il Comune di Ravenna, Capitale del Mare 2026, la Pro Loco e la Capitaneria di Porto. L'affluenza è stata straordinaria e siamo felici di aver portato tanti appassionati a scoprire Ravenna e il suo territorio.

Il Team Black Warriors ha commentato: Siamo entusiasti di aver vinto il trofeo Suzuki. Di solito, quando partecipiamo alle gare, non pensiamo ai premi, ma vincere questo viaggio a Tenerife ci ha reso davvero felici. Per noi è una grande opportunità, anche perché non abbiamo mai avuto occasione di pescare lì e soprattutto di farlo tutti insieme. Un ringraziamento speciale va al nostro concessionario Suzuki Ruggeri Motori Marini, che ci segue in ogni fase, dal montaggio di questo motore alla manutenzione. Il motore? Silenzioso, affidabile, performante ed efficiente: caratteristiche fondamentali nella pesca.

Domenico Sciaraffa, Sales Manager Suzuki Italia Divisione Marine, ha concluso: Suzuki è orgogliosa di sostenere attività sportive che condividano valori sani, rispetto dell'avversario e regole dettate dalla Federazione. Ringraziamo la Federazione per aver scelto Suzuki come partner del progetto.