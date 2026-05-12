Opel diventa main sponsor della Handball-Bundesliga e partner delle nazionali tedesche

Opel partner strategico delle squadre nazionali tedesche di pallamano, sia femminili sia maschili, oltre a nuovo sponsor principale della Bundesliga maschile di pallamano. Il noto costruttore automobilistico tedesco accompagnerà questa disciplina sportiva per tre stagioni, ribadendo il proprio impegno nello sport professionistico e rafforzando la propria identità tedesca e sportiva grazie a una collaborazione senza precedenti con la Federazione e la Lega attraverso un'attivazione olistica e un sostegno finanziario completo.



Con la denominazione ufficiale "Opel Handball-Bundesliga", dall'inizio della nuova stagione tutte le 18 squadre della Bundesliga, ogni partita e l'intero panorama dei tifosi saranno coinvolti in questo ampio progetto, che mira a elevare ulteriormente il profilo della pallamano, uno degli sport più seguiti e praticati in Germania.



La strategia punta non solo a elevare la popolarità della pallamano, ma anche a promuovere i valori condivisi come spirito di squadra, dinamismo e autenticità, da sempre pilastri dello sport e del marchio Opel stesso. Come affermato da Patrick Dinger, responsabile di Opel Germania: "Opel e pallamano sono una coppia perfetta. Entrambi rappresentano spirito di squadra, motivazione e dinamismo. Come Opel, la base di tifosi della pallamano si trova saldamente al centro della società ed è orientata alla famiglia, con i piedi per terra, accessibile e autentica. Inoltre, entrambi i marchi sono stati creati e cresciuti in Germania e hanno sempre rappresentato 'Made in Germany'. Insieme ai nostri concessionari, attendiamo con interesse una collaborazione entusiasmante, energica e di successo con le squadre nazionali e la lega."



L'accordo rappresenta anche un riconoscimento della forza internazionale della Bundesliga, come sottolineato dai vertici federali e della lega. Mark Schober, CEO della Federazione Tedesca di Pallamano, ha dichiarato: "Opel e la pallamano tedesca spostano le persone. DHB, HBL e Opel stanno portando energia e valori alla partnership in modo tale da permetterci di crescere insieme in una forte alleanza per la pallamano. Abbiamo già una storia condivisa e ora stiamo contribuendo con i nostri talenti per un futuro di successo con il sigillo di qualità 'Made in Germany'. La partnership con Opel apre grandi opportunità per la pallamano tedesca."



Uwe Schwenker, presidente di HBL, ha aggiunto: "Siamo lieti di accogliere Opel come nuovo partner per i diritti di denominazione. Il marchio Opel rappresenta prestazioni, innovazione e alta affidabilità, oltre a un'eccezionale competenza tecnica. È un'ottima scelta per la pallamano. Il fatto che questo produttore automobilistico attivo a livello globale ci abbia scelto dimostra il significativo richiamo nazionale e internazionale della nostra lega."



Opel, oltre a garantire la presenza del proprio logo e del simbolo Blitz sulle maglie e nell'identità visiva delle squadre, svilupperà anche attività mirate per coinvolgere direttamente giovani e fan digitali, come giornate stampa speciali, lotterie, experience esclusive, concorsi e iniziative negli stadi. In passato, negli anni '80 e '90, Opel era già sponsor delle squadre nazionali di pallamano, rafforzando così un legame storico che oggi ritorna in una nuova veste ancora più innovativa.



La partnership sostiene anche la promozione dei nuovi modelli elettrici del marchio, come Opel Astra, Astra Sports Tourer e Grandland, a testimonianza dell'impegno tecnologico e della vocazione tedesca. Questa iniziativa unisce quindi esperienza sportiva, innovazione automobilistica e valori sociali in una sinergia destinata a ridefinire sia il futuro della pallamano che l'immagine del brand Opel, contribuendo a consolidare la passione per lo sport e la mobilità sostenibile tra i tifosi tedeschi e internazionali.