PUMA e Borussia Dortmund svelano la maglia Home 2026/27: omaggio all'anima industriale

PUMA e Borussia Dortmund presentano la nuova maglia Home per la stagione 2026/27, un progetto che celebra in modo unico l'identità della città e del club. Il design trae ispirazione dall'acciaio, dal cemento e dall'heritage industriale che ha reso Dortmund uno dei luoghi più iconici nel mondo del calcio.



Elemento centrale del kit è il pattern grafico, audace e strutturato, che richiama due simboli della città: la storica miniera Minister Stein, nel quarantesimo anniversario dalla chiusura, e il Dortmunder U, che celebra il suo centenario. Insieme rappresentano la costante capacità della città di trasformarsi e reinventarsi, radicando ancora più profondamente il club al proprio territorio.



Il celebre giallo BVB viene reinterpretato attraverso motivi architettonici e industriali, donando alla maglia un aspetto sofisticato e inconfondibilmente Borussia Dortmund. Il design riconnette il passato cittadino allo stile contemporaneo, proponendo una delle maglie più distintive degli ultimi anni.



Per il lancio, PUMA e BVB hanno ideato un progetto innovativo: un mondo digitale, generato tramite intelligenza artificiale, dal titolo Built Like Dortmund. Questo universo visivo, supportato da uno scenario reale con i giocatori al centro, mette in relazione identità del club, maglia e skyline urbano in un racconto immersivo e moderno.



L'evento di lancio si svolgerà dal 7 al 9 maggio. Si parte con una serata esclusiva presso la Kokerei Hansa con light mapping, proseguendo l'8 maggio con la prima apparizione in campo della maglia nell'ultima gara casalinga. Il 9 maggio, il Signal Iduna Park ospiterà una partita speciale 15 contro 15 tra media e creator, offrendo una vera esperienza calcistica in uno degli stadi più prestigiosi al mondo.



Maria Kiebacher, Director Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, ha dichiarato: Il BVB è diverso, e questo kit lo riflette. Dortmund è una città costruita su acciaio e ambizione, e ogni elemento di questo design - il pattern, la storia, la campagna - rende omaggio a tutto questo. PUMA e BVB hanno creato qualcosa che va oltre il lancio di un kit: è una celebrazione di una città, di un club e di una tifoseria unici nel calcio.



Kerstin Zerbe, Managing Director di BVB Merchandising GmbH, aggiunge: Questo kit incarna Dortmund: i luoghi simbolo della città, la sua storia e il suo continuo cambiamento si riflettono nel design. Quando i nostri giocatori scendono in campo indossandola, rappresentano non solo il BVB e Dortmund, ma anche tradizione e trasformazione. Catturare una sensazione del genere in un design non è mai semplice. Ma abbiamo lavorato a stretto contatto con PUMA per riuscirci e offrire ai nostri tifosi un vero pezzo di Dortmund.



La maglia Home 26/27 offre il massimo dell'innovazione tecnica. La versione Authentic è realizzata in tessuto ULTRAWEAVE, ultraleggero, con tecnologie dryCELL e ThermoAdapt per il controllo di sudore e temperatura durante la performance. La Replica presenta una vestibilità più casual e utilizza poliestere riciclato al 95% (tecnologia RE:FIBRE), dimostrando l'impegno verso la sostenibilità ambientale.



Il nuovo Home Kit di Borussia Dortmund per il 2026/27 è già disponibile su puma.com e presso rivenditori selezionati.