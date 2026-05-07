Hermet celebra il 21° Scudetto Inter con la nuova Capsule Collection esclusiva

Hermet omaggia il 21° Scudetto dell'Inter con una Capsule Collection ricca di prodotti ufficiali dedicati a casa, lifestyle e abbigliamento per i tifosi.

L'Inter si riconferma regina del campionato italiano conquistando il suo 21° Scudetto e il trionfo si riflette anche nello stile di vita dei tifosi grazie all'ultima Capsule Collection di Hermet, licenziatario ufficiale della squadra meneghina.

Hermet celebra questa storica vittoria con la collezione più ampia e variegata di sempre dedicata ai tifosi di tutte le età. Dai cuscini d'arredo ai set letto, dalla pigiameria ai complementi lifestyle, ogni prodotto è pensato per portare i colori nerazzurri in ogni angolo della casa, valorizzando qualità e design esclusivo.

La grande novità di quest'anno riguarda proprio la sezione arredo. I nuovi cuscini dalle forme e texture diverse permettono di personalizzare il salotto o la zona living in perfetto stile Inter. Per i più giovani, la cameretta si trasforma in uno stadio attraverso trapunte, completi copripiumino coordinati e accessori come tappeti e pouf, il tutto in un inconfondibile look "total nerazzurro".

La collezione non si limita all'arredamento: Hermet propone una linea completa di pigiami e intimo per tutta la famiglia, unendo comfort e grafica ufficiale. Ogni capo si ispira all'identità vincente del club e permette di vivere la passione interista anche nel relax domestico.

L'eccellenza dei tessili caratterizza tutti i prodotti, realizzati con materiali di alta gamma che garantiscono resistenza, morbidezza e una durata che omaggia la leggenda della squadra. Accanto ai set letto e agli accessori per la casa, si possono trovare anche spugne, teli mare e tessili tecnici, tutti realizzati secondo lo standard di eccellenza Hermet.

"Siamo orgogliosi di essere al fianco dell'Inter in questo momento di gioia infinita," afferma Pietro Bertonazzi, A.D. di Hermet. "La nostra azienda offre la più ampia scelta di prodotti ufficiali nel panorama calcistico italiano e onorare il ventunesimo titolo nerazzurro con una collezione così ricca, che spazia dal tessile casa all'intimo, è per noi motivo di grande vanto. Da anni la nostra passione ci guida nel creare prodotti che trasformano la casa in uno stadio, facendo sentire ogni tifoso parte di questa grande famiglia vincente."

La nuova collezione Inter firmata Hermet è già disponibile nei principali negozi di homewear, nei department store e sulle più importanti piattaforme online. Un'occasione unica per tutti i tifosi interisti che vogliono portare a casa, ogni giorno, il sogno nerazzurro.