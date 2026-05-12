Adidas e Juventus presentano la nuova maglia Home 2026/27: tradizione e innovazione

Juventus e adidas lanciano la maglia Home 2026/27: design moderno, dettagli dorati, tessuti innovativi e rispetto della storica identità bianconera.

La Juventus e adidas hanno presentato oggi la nuova maglia Home per la stagione 2026/27, celebrando la storica identità del club torinese attraverso un design che fonde tradizione e innovazione.

La maglia, radicata nella ricca eredità della Juventus, presenta una reinterpretazione moderna delle iconiche strisce verticali bianconere. Le nuove linee, caratterizzate da una spaziatura precisa e una geometria pulita, offrono un'espressione contemporanea che rende omaggio ai primi successi europei della squadra.

Il classico colletto polo si ispira alle divise indossate dalle leggende bianconere del passato e rappresenta un ritorno all'eleganza tipica della Juventus. Dettagli dorati impreziosiscono il logo adidas, lo stemma del club e la numerazione, conferendo una finitura premium alla divisa.

Per quanto riguarda le prestazioni, la maglia è stata realizzata con tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D, progettati per migliorare vestibilità, comfort e libertà di movimento. La tecnologia CLIMACOOL+ di adidas assicura una gestione avanzata dell'umidità, permettendo ai giocatori di rimanere asciutti e freschi durante le partite. Le zone in mesh, posizionate strategicamente, incrementano la traspirabilità e il flusso d'aria.

Il kit si completa con pantaloncini bianchi arricchiti da dettagli dorati e strisce nere, accompagnati da calzettoni bianchi rifiniti con elementi neri e oro, per un look coeso e fedele allo stile inconfondibile Juventus.

La nuova maglia Home della Juventus per la stagione 2026/27 sarà disponibile da oggi presso gli store ufficiali del club, nei punti vendita adidas selezionati e anche online.