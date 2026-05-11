La Suzuki Rally Cup 2026 debutta con record di giovani e flotta ibrida

La Suzuki Rally Cup 2026 parte con 9 piloti under 23 e solo Swift Sport Hybrid in gara. Un montepremi da 150.000 euro e cinque tappe emozionanti.

La Suzuki Rally Cup festeggia la sua diciannovesima edizione con un esordio ricco di novità che promettono di rendere la stagione 2026 una delle più appassionanti mai viste finora. Il celebre trofeo monomarca promosso da Suzuki Italia è pronto a scattare dai nastri di partenza durante la storica Targa Florio, primo dei cinque round del nuovo calendario rinnovato e interamente composto da prove su asfalto.

Ai blocchi di partenza ci saranno ben 13 equipaggi, con una presenza che spicca per qualità e quantità di giovani: sono in nove i piloti under 23, un risultato mai raggiunto nelle precedenti edizioni e indice del ruolo sempre più marcato del trofeo come trampolino di lancio per nuovi talenti del rally italiano.

Tutti i concorrenti correranno sulle nuove Suzuki Swift Sport Hybrid Rally5, equipaggiate con pneumatici Extreme Performance Tyres, la stessa auto protagonista degli ultimi cinque titoli nel Campionato Italiano R1.

Il montepremi resta una delle grandi attrazioni per i partecipanti: in palio ci sono 150.000 euro, confermati anche per questa edizione, con premi riservati al pilota vincitore assoluto, al miglior navigatore e al miglior giovane nella classifica Under 25. Per incentivare ulteriormente la partecipazione, Suzuki Italia ha inoltre introdotto la quota di iscrizione già pagata per tutti i concorrenti in ogni tappa.

Il calendario 2026 comprende cinque date strategiche: Targa Florio Rally (15-16 maggio), Rally Roma Capitale (3-7 luglio, con doppio punteggio), Rally Regione Piemonte (1-2 agosto), Rally del Lazio (19-20 settembre) e la gran finale al Rallye Sanremo (17-18 ottobre). I risultati totali saranno sei, grazie al punteggio raddoppiato nella tappa laziale valida anche per il FIA European Rally Championship.

Prima dell'esordio ufficiale, gli equipaggi hanno potuto testare le vetture con una speciale sessione di allenamento organizzata sulle strade liguri di Roccavignale, sotto la supervisione di Emmetre Racing, partner tecnico di Suzuki Italia.

L'avvio della stagione è quindi tutto pronto: la Suzuki Rally Cup 2026 si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti dell'anno per giovani piloti e appassionati di rally, rinnovando una tradizione che ha fatto sognare e crescere tanti protagonisti, da Andrea Crugnola all'ultimo campione Sebastian Dallapiccola. Tutte le vetture saranno in azione dal 14 al 16 maggio sulle mitiche prove del Circuito delle Madonie, rilanciando una kermesse fra storia, talento e innovazione.