Halloween 2025: 8 mete da brivido imperdibili in Italia ed Europa

Con l’arrivo di Halloween, cresce la voglia di viaggiare e scoprire mete spettrali e affascinanti in Italia e nel mondo. Secondo il report NowNext’25 di Omio, il 32% dei viaggiatori italiani pianifica di aumentare la frequenza dei propri viaggi nel prossimo anno, con il 44% alla ricerca di esperienze artistiche e culturali. Questa tendenza è particolarmente forte tra i giovani della Generazione Z, con il 27% interessato a festival ed eventi dal vivo.

In risposta a questa crescente domanda, Omio, leader nella prenotazione di viaggi multimodale, ha selezionato alcune delle destinazioni più suggestive e spettrali per Halloween 2025. Dalle affascinanti città italiane alle località infestate nel mondo, i viaggiatori possono scegliere tra itinerari brevi e lunghe esplorazioni.

Tra le destinazioni italiane, spicca Triora, in Liguria, noto come il “borgo delle streghe”. I visitatori possono vivere l’atmosfera dei processi alle streghe del Cinquecento, visitare il Museo della Stregoneria e partecipare a ghost tour notturni tra i vicoli del paese.

A Imola, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospita il Monsterland Halloween Festival, evento mascherato con oltre 10 stage musicali e artisti internazionali. Roma offre invece il Ghost Tour della Città Eterna, un’esperienza tra luoghi storici come Piazza Navona e Castel Sant’Angelo, avvolti in un’aura di mistero.

In Europa, Parigi invita a scoprirne il lato più oscuro con tour nelle Catacombe e spettacoli immersivi. Amburgo offre la celebre Haunted Cruise lungo l’Elba, mentre Budapest celebra Halloween sulle rive del Danubio con crociere notturne e concerti.

Tra le mete oltreoceano, spiccano San Paolo, con il festival Noite dos Monstros e New York, con la sua iconica Village Halloween Parade e le leggende di Sleepy Hollow. Infine, il Messico ospita il tradizionale Día de los Muertos, una celebrazione di 11 giorni tra altari colorati e processioni.

Queste destinazioni rappresentano l’occasione perfetta per vivere e condividere esperienze memorabili, testimoniando un cambiamento culturale in cui il viaggio non è più solo spostamento, ma un’esperienza da ricordare.

