Hankook lancia in Europa il suo nuovo marchio secondario Optimo, una mossa strategica che punta ad aumentare la quota di mercato nel continente e a rispondere meglio alle esigenze dei clienti grazie a un portafoglio di marchi diversificato. Questo lancio rappresenta un passo importante per l’azienda, che continua a rafforzare la propria presenza nel mercato europeo.

Optimo si aggiunge agli attuali marchi premium e paralleli di Hankook, concentrandosi esclusivamente sui pneumatici per autovetture. La gamma di prodotti offerta dal nuovo marchio mira a coprire un segmento di mercato caratterizzato da una domanda in costante crescita. Il nome Optimo, ispirato a uno degli pneumatici all season più apprezzati della tradizione Hankook, simboleggia affidabilità e capacità di soddisfare un’ampia varietà di esigenze. Con una gamma di prodotti semplificata e pensata per tutte le stagioni, Optimo si propone come una scelta ideale per i consumatori europei.

Jongho Park, COO di Hankook Tire Europe, ha commentato: “Negli ultimi anni, Hankook ha registrato una crescita enorme nel mercato europeo. Con l’introduzione di Optimo, stiamo preparando il terreno per continuare a portare avanti questa storia di successo in futuro”. Questa dichiarazione sottolinea l’importanza del nuovo marchio per il consolidamento della leadership di Hankook in Europa.

L’ampliamento del portafoglio punta a sostenere la crescita dell’azienda sia in termini di volume sia di valore. Optimo contribuirà a garantire quote di mercato in un contesto sempre più competitivo, creando nuove opportunità in mercati e canali di distribuzione finora poco sfruttati. La gamma di prodotti sarà chiara e mirata, comprendendo pneumatici estivi, all season e invernali. Prestazioni e affidabilità saranno al centro dell’offerta, rendendo Optimo un marchio in grado di rispondere alle esigenze di una clientela diversificata.