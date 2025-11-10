Hankook Ventus evo SUV: i pneumatici estivi premium scelti da Volkswagen per Tiguan e Tayron

Hankook conferma la sua posizione tra i principali partner del Gruppo Volkswagen nel settore dei pneumatici, fornendo il Ventus evo SUV come primo equipaggiamento per i modelli Volkswagen Tiguan e Tayron. Il marchio coreano mette a disposizione sei diverse misure di pneumatici da 17 a 20 pollici per la Tiguan e cinque per il Tayron, il SUV crossover disponibile in versione a cinque o sette posti.

Frutto di una collaborazione tecnica diretta tra Hankook e Volkswagen, il Ventus evo SUV è stato sviluppato con l’obiettivo di offrire un equilibrio perfetto tra comfort, prestazioni e silenziosità, elementi chiave per i moderni SUV del marchio di Wolfsburg.

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo Hankook Ventus evo SUV è il suo livello di rumorosità estremamente ridotto, inferiore ai 66 decibel, in linea con le rigide specifiche Volkswagen, che fissano il limite massimo complessivo a 68 decibel. Questo risultato è stato ottenuto grazie a un battistrada progettato con la tecnologia Opti Pitch, che ottimizza la dimensione e la disposizione dei tasselli, e al design Kerf, ideato per ridurre ulteriormente il rumore di rotolamento.

In aggiunta, la tecnologia Dual Pitch assicura il numero ottimale di tasselli interni ed esterni per una precisione di sterzata impeccabile anche in curva, migliorando la stabilità e contribuendo alla silenziosità generale del pneumatico. Gli ingegneri Hankook hanno inoltre calibrato l’altezza del battistrada per ridurre il rumore senza compromettere trazione, frenata o durata chilometrica, offrendo così un prodotto ideale per i SUV di ultima generazione.

Il Ventus evo SUV destinato a Tiguan e Tayron è facilmente riconoscibile da un piccolo ovale inciso sul fianco, che certifica la conformità del pneumatico alle specifiche tecniche di Volkswagen e la sua approvazione come equipaggiamento originale.

Lo sviluppo è stato portato avanti presso l’Hankook Technology Center di Hannover, mentre la produzione avviene nello stabilimento europeo di Rácalmás, in Ungheria, una delle fabbriche più moderne del gruppo. Questa filiera interamente europea garantisce standard qualitativi elevati e tempi di fornitura rapidi per i modelli del costruttore tedesco.

Durante la fase di sviluppo, Hankook ha testato le varie misure del Ventus evo SUV sia in laboratorio che su pista, inclusa la leggendaria Nordschleife del Nürburgring, per verificare le prestazioni in condizioni reali. Le versioni da 17, 18 e 19 pollici sono state ottimizzate per offrire il massimo comfort di guida, ideali per lunghi viaggi e percorsi autostradali, mentre la versione da 20 pollici si distingue per un comportamento più sportivo e dinamico, in linea con le versioni top di gamma della Tiguan e della Tayron.

Il Ventus evo SUV utilizza una miscela di materiali innovativi che consente di ottenere un elevato chilometraggio e una maneggevolezza eccellente, mantenendo sempre alti livelli di sicurezza e stabilità. Il design del battistrada, accuratamente personalizzato per il segmento SUV, garantisce un’aderenza ottimale sia su superfici asciutte che bagnate, assicurando un’esperienza di guida premium in ogni condizione.

Come sottolinea Klaus Krause, Vicepresidente e Responsabile del Centro Tecnico Europa di Hankook: “Il primo equipaggiamento dei due modelli SUV Tiguan e Tayron costituisce una conferma del fatto che Volkswagen considera Hankook un partner di sviluppo strategico. Siamo riusciti ad adattare il nostro pneumatico estivo premium alle caratteristiche dinamiche di entrambi i modelli, combinando comfort e sportività.”

Con il Ventus evo SUV, Hankook consolida la sua presenza nel segmento dei pneumatici premium per SUV, offrendo a Volkswagen Tiguan e Tayron una soluzione di primo equipaggiamento che unisce tecnologia, comfort e prestazioni — perfettamente in linea con le aspettative dei clienti del marchio tedesco.