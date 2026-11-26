Herbie Hancock torna a Milano il 20 luglio 2027 con un concerto al TAM Teatro Arcimboldi, in Viale dell'Innovazione 20. Il pianista e compositore sarà protagonista della tappa milanese di Herbie Hancock Europe 2027, il tour che lo porterà in tutta Europa, e salirà sul palco insieme a una band al completo. Per il musicista si tratta di un ritorno nel capoluogo lombardo dopo otto anni.

Hancock è considerato una delle figure centrali del jazz internazionale e della musica contemporanea. Dopo oltre sessant'anni di attività ha contribuito a cambiare il linguaggio musicale, influenzando il jazz acustico ed elettronico e l'R&B, grazie al dialogo con funk, soul, hip-hop ed elettronica.

Gli esordi sono legati alla Blue Note, poi per cinque anni ha fatto parte del leggendario quintetto di Miles Davis. Con "Head Hunters" ha firmato il primo album jazz a raggiungere il disco di platino, mentre "Future Shock" e il brano "Rockit", premiato con un Grammy, hanno mostrato la sua capacità di sperimentare con le tecnologie elettroniche. Nel corso della carriera ha lavorato con Wayne Shorter, Joni Mitchell, Stevie Wonder e Chick Corea.

Il suo palmarès conta quattordici Grammy Award, tra cui quello di Album dell'Anno assegnato a "River: The Joni Letters", oltre al Grammy Lifetime Achievement Award per la carriera. Nel 1987 ha ottenuto anche l'Oscar per la colonna sonora di "'Round Midnight". Hancock è inoltre Ambasciatore di Buona Volontà dell'UNESCO.

Il tour estivo che lo ha portato in Canada e Stati Uniti ha preceduto la data milanese. L'ultimo concerto del musicista a Milano risale a otto anni fa, nella Sala Verdi del Conservatorio "Giuseppe Verdi", mentre l'esibizione al TAM Teatro Arcimboldi risale a diciannove anni fa.

Infine, il 12 dicembre Hancock sarà tra i protagonisti del 34° Concerto di Natale in Vaticano, alle 17.30 nell'Aula Paolo VI, dove si esibirà brevemente accanto a Joan Baez e ad altri artisti internazionali. L'edizione di quest'anno sostiene la costruzione di una scuola in Madagascar.