Luca Barbarossa pubblica l'album Pepita e la rivoluzione, registrato in analogico con musicisti jazz. Da venerdì 27 novembre in fisico e digitale.

Da venerdì 27 novembre sarà disponibile in formato fisico e digitale Pepita e la rivoluzione, il nuovo album di inediti di Luca Barbarossa. Il progetto raccoglie undici brani che intrecciano canzone d'autore, atmosfere jazz e narrazione, lasciando ampio spazio all'improvvisazione.

Il disco sarà presentato in anteprima questa sera, giovedì 26 novembre, al Blue Note di Milano, con due set speciali entrambi sold out: il primo alle 20.30 e il secondo alle 22.30. Il cantautore spiega che l'obiettivo è far ascoltare l'intero lavoro dal vivo poche ore prima dell'uscita ufficiale: "Il desiderio è quello di far ascoltare dal vivo l'integrità dell'album poche ore prima della sua uscita che infatti avverrà subito dopo i due concerti del 26 novembre."

Dietro il progetto ci sono i produttori Maurizio Mariani e Francesco Valente, collaboratori storici dell'artista. Al disco partecipano inoltre Danilo Rea, Paolo Fresu, Dino Rubino, Marco Bardoscia e Paolo Buonvino, insieme alla band formata da Daniel Mastrovito al pianoforte, Pierpaolo Ranieri al contrabbasso e Puccio Panettieri alla batteria, con numerosi altri ospiti.

Le sessioni sono state registrate interamente in analogico. Nessun suono virtuale e nessuna intelligenza artificiale: ogni nota è stata eseguita dai musicisti, che hanno potuto ascoltarsi e rispondersi nel momento stesso della registrazione, lasciandosi sorprendere dalle idee degli altri.

Nel commentare il progetto, Barbarossa ha ringraziato i musicisti coinvolti: "Ringrazio sinceramente tutti i musicisti che hanno preso parte a questo album: il loro talento e la loro passione costituiscono l'anima di questo disco." Il cantautore ricorda anche i momenti di forte emozione vissuti in studio, quando il gruppo ha lavorato fianco a fianco condividendo entusiasmo e commozione.

La scaletta comprende undici inediti, tra cui la title track Pepita e la rivoluzione con Danilo Rea e Paolo Fresu, Marcia la guerra, A che serve una canzone con Paolo Fresu, I tuoi silenzi con Fresu, Rubino e Bardoscia, Inferno e paradiso, Tempesta con Danilo Rea, Beati i poeti, Mentre, Chiedo troppo sempre con Rea, Protegga il cielo e Le notti bianche, entrambe con Paolo Buonvino. Nella versione digitale è inclusa anche la bonus track Cosa chiedi alla luna, nata dall'incontro tra musica e letteratura e ispirata ai racconti del commissario Ricciardi di Maurizio De Giovanni.

L'album è pubblicato da Margutta 86 in collaborazione con Classics & Jazz di Universal Music Italia. Luca Barbarossa è cantautore, conduttore radiofonico e autore con oltre quarant'anni di carriera, e nel 1992 ha conquistato il primo posto al Festival di Sanremo con Portami a ballare.

Sul palco lo accompagneranno Puccio Panettieri alla batteria, Marco Siniscalco al contrabbasso, Francesco Valente alle chitarre e Alessio Graziani al pianoforte. Il cantautore incontrerà il pubblico in due appuntamenti: venerdì 27 novembre alle ore 18.30 alla Feltrinelli di Porta Romana, in Viale Sabotino 28 a Milano, e martedì 1 dicembre alle ore 18.00 presso La Discoteca Laziale, in Via Giovanni Giolitti 263 a Roma, con la partecipazione di Ema Stokholma.

Infine, dal 2 al 9 gennaio Luca Barbarossa sarà protagonista di Pepita Live Club all'Auditorium Parco della Musica di Roma.