Il terzo episodio di Cosa lavori, la serie comedy prodotta da WannabeMGMT e interpretata da Matto Varini, è disponibile sul canale YouTube dell'attore e questa volta il tema è il pane.

Dopo aver affrontato nei due episodi precedenti la gestione del denaro e i rapporti con gli avvocati, Varini sceglie un terreno diverso e si concentra sul lavoro manuale. Al centro della puntata ci sono panettieri e panifici, o, come suggerisce l'episodio stesso, i paniuffici.

Il racconto parte da abitudini che molti conoscono bene: la sveglia che suona quando fuori è ancora buio, la coda davanti al forno la domenica mattina e il dubbio filosofico che accompagna tutti fin da bambini, ovvero perché si dice "chi ha il pane non ha i denti".

Nel corso della puntata la panificazione viene raccontata con ironia, tra lievitazioni che sembrano non finire mai, orari complessi e il termine pansessuali, usato in senso comico per indicare chi ama il pane.

Mattéo accompagna lo spettatore dietro il bancone, in un mondo dove la giornata lavorativa inizia quando gli altri vanno a dormire. Le pagnotte sembrano avere più personalità di molti colleghi d'ufficio, mentre i detti popolari vengono verificati direttamente sul campo.

L'episodio è rivolto a chi non resiste al profumo del pane appena sfornato, a chi crede che fare il panettiere consista nel mescolare acqua e farina e a chi, dopo i primi due capitoli, vuole sapere a chi rivolgersi quando la dispensa resta vuota. Il passaggio dai problemi economici e legali alle necessità quotidiane è dunque il filo che unisce la nuova puntata alle precedenti.

Cosa lavori segue Mattéo nella sua indagine su che cosa fanno davvero le persone durante l'orario di lavoro. Il personaggio incontra professionisti di settori diversi e chiede spiegazioni con la serietà di un investigatore, lasciandosi guidare da ogni dubbio, anche quando le domande prendono direzioni impreviste. Il tratto comico nasce dallo scarto tra la competenza degli interlocutori e lo sguardo laterale del protagonista, la cui ricerca di chiarezza finisce spesso per aprire prospettive che nessuno aveva considerato. Lo slogan che accompagna il progetto parla di un giovedì sì e uno no, sempre negli orari lavorativi degli altri.



