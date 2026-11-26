Venerdì 27 novembre alle 19:45 Sky Uno trasmette lo speciale "La cucina parla", un gioco da tavola dedicato al linguaggio della cucina che vede protagonisti i tre ultimi vincitori di MasterChef Italia. Accanto a loro siederanno alcuni dei concorrenti più amati delle passate stagioni, in una serata che anticipa il ritorno del cooking show Sky Original.

Lo speciale sarà disponibile in streaming in esclusiva su NOW a partire dalla stessa serata e resterà sempre accessibile on demand, oltre a essere visibile su Sky Go.

A sfidarsi saranno Matteo Canzi, Anna Zhang ed Eleonora Riso, che per una sera guideranno altrettanti terzetti. Ad affiancarli ci saranno Irene Volpe, Jack Canevali, Kassandra Rodriguez, Matteo Lee, Monir Eddardary e Niccolò Califano, nove protagonisti in tutto che si ritroveranno attorno a un unico tavolo.

A organizzare la serata sarà Matteo Canzi, attuale vincitore, che ha ideato il prototipo del gioco e non vede l'ora di metterlo alla prova con colleghi e amici. Chi siede al tavolo lancia i dadi, risponde alle domande e affronta gli imprevisti, mentre il resto della squadra, in cucina, prepara un piatto seguendo le indicazioni che arrivano dal gioco. Ogni terzetto cucina una ricetta diversa e i suggerimenti derivano dalle parole estratte dalle carte, con bonus, malus e penalità da scagliare contro gli avversari che rendono la preparazione complicata e imprevedibile.

Durante la puntata i concorrenti dovranno rispondere a quesiti ispirati alle espressioni diventate celebri dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, e misurarsi con nozioni tecniche, gergo di brigata e termini dialettali. L'obiettivo è completare il percorso previsto dal gioco: il primo terzetto che lo termina può bloccare la partita e aggiudicarsi la vittoria, dando così il via agli assaggi e alla cena tra amici.

Lo speciale precede di poco la nuova stagione di MasterChef Italia, prodotta da Endemol Shine Italy, parte di Banijay Entertainment, che tornerà giovedì 10 dicembre alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, con appuntamento fisso ogni giovedì. La nuova edizione ruoterà attorno all'importanza del linguaggio della cucina, lo stesso tema che fa da filo conduttore allo speciale di novembre.



