Dal 21 dicembre su Sky Cinema e in streaming su NOW tornano I delitti del BarLume con due nuovi episodi gialli, con Filippo Timi e Corrado Guzzanti.

Lunedì 21 dicembre torna su Sky Cinema I delitti del BarLume con due nuovi episodi, la quattordicesima stagione della serie gialla con Filippo Timi. Il secondo appuntamento è fissato per lunedì 28 dicembre. Entrambe le puntate saranno disponibili in esclusiva su Sky Cinema, mentre lo streaming sarà riservato a NOW.

Il trailer ufficiale e le due versioni della locandina sono stati diffusi nelle ultime ore, anticipando il ritorno di una collezione Sky Original ispirata liberamente ai romanzi di Marco Malvaldi, pubblicati da Sellerio. Le storie sono ambientate a Pineta, dove le indagini e gli equivoci si intrecciano con situazioni surreali e un tono ironico.

La produzione porta la firma di Sky Studios e Palomar, società del gruppo Mediawan, con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura. La regia è di Roan Johnson, che ricopre anche il ruolo di produttore creativo, mentre nel secondo episodio lavora al fianco di Marco Teti e Milena Cocozza. Il primo episodio, In altissimo mare, andrà in onda il 21 dicembre, seguito da Il diavolo fa le pentole il 28 dicembre.

Nel cast torna Filippo Timi nel ruolo di Massimo Viviani, affiancato da Lucia Mascino nei panni della commissaria Fusco. Accanto a loro ci sono i vecchi frequentatori del BarLume, ovvero Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli e Marco Messeri, insieme a Michele Di Mauro, Enrica Guidi, Paolo Cioni, Daniele Marmi e Guglielmo Favilla. Non mancano Corrado Guzzanti nel ruolo di Paolo Pasquali e Stefano Fresi in quello di Beppe Battaglia, mentre Pietro Sermonti partecipa nel ruolo del capitano Testa.

La nuova stagione può contare anche su tre ospiti speciali. Caterina Guzzanti interpreta Paola Pasquali, sorella del sindaco Paolo, che arriva a Pineta in incognito dopo una fuga rocambolesca da Camisano Vicentino, con i cognati alle calcagna. Massimo Ceccherini presta il volto a Manilo Mannarino, il nuovo custode del cimitero, con un certo interesse per l'occulto e contatti vantati con l'FBI. Maurizio Lombardi riprende il ruolo del Mago Atlante, illusionista scomparso dodici anni prima, che torna a comparire nei sogni di Massimo Viviani grazie a un misterioso amuleto.

L'estate a Pineta si apre con il ritrovamento di un imprenditore senza vita a bordo del proprio yacht. A complicare il quadro ci sono sversamenti in mare e una squadra improvvisata formata da Tassone e dalla Guardia Costiera. Intanto al BarLume Marchino viene colpito da una seguace di una setta evangelica, tra nuovi proseliti e sonorità trap. Anche stavolta però c'è un cadavere, sepolto sotto un pentacolo capovolto. Il sospetto di un rituale satanico alimenta il panico in paese, mentre Pasquali cerca di calmare gli animi, stretto tra creditori veneti e le manovre di Franca per farlo cadere. Ancora una volta sarà la commissaria Fusco a trovare il filo giusto per risolvere il caso.