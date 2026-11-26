Niky Savage torna con il nuovo singolo Non basterà, in uscita venerdì 27 novembre per Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Il rapper milanese originario di Napoli riparte da un brano che affianca alla sua consueta durezza una componente melodica e malinconica, segnando l'inizio di una fase diversa del suo percorso artistico.

Quando un traguardo lungamente inseguito viene finalmente raggiunto, può capitare di sentire che manca comunque qualcosa. È proprio da questa sensazione che prende forma il nuovo capitolo di Niky Savage, che sceglie di raccontare anche ciò che resta dopo la corsa.

Negli ultimi anni l'artista ha costruito la propria identità senza fare sconti, puntando su provocazione, energia e un linguaggio diretto che sono diventati tratti riconoscibili della sua musica. Questa strada lo ha portato a conquistare il pubblico e ad affermarsi nella scena urban italiana. Dietro l'atteggiamento spavaldo e l'immaginario che lo accompagnano fin dagli esordi, però, ci sono difficoltà, assenze, voglia di riscatto e una crescita arrivata presto, che lo ha messo di fronte alla realtà.

Nel brano Niky guarda a ciò che rimane quando la corsa verso il successo si interrompe, nei momenti in cui i traguardi non placano le inquietudini e il passato continua a farsi sentire nel presente. Relazioni, ferite personali, successo e contraddizioni di una crescita rapida si intrecciano in un racconto dove il desiderio di conquistare tutto convive con la sensazione che, nonostante i risultati, qualcosa resti ancora incompiuto.

Anche l'immaginario visivo cambia. Le prime immagini legate al ritorno raccontano un universo più cupo, in cui il nero diventa il colore dominante. Nel trailer Niky personalizza direttamente la propria automobile con una bomboletta spray, ne ridisegna l'aspetto e crea un nuovo logo, il profilo nikynolove, un elemento che contribuisce a delineare la nuova atmosfera attorno all'artista.

Non si tratta quindi di archiviare ciò che il rapper ha costruito finora, ma di andare avanti mantenendo intatte tutte le sfumature della sua personalità.

Lo stile di Niky Savage, pseudonimo di Nicholas Alfieri, si distingue per un approccio crudo, oscuro e introspettivo. Il rapper è milanese di nascita ma originario di Napoli, ha una voce rauca e ha reso riconoscibile il proprio marchio con il verso "WaWa", diventato col tempo la sua firma.

Il 2024 è stato un anno ricco di uscite e collaborazioni. Il rapper ha pubblicato il singolo "WARANZA", atteso a lungo dai fan, e ha preso parte al quarto capitolo della saga "Il Doc 4" insieme a VillaBanks, Ernia ed Emis Killa. A febbraio sono arrivati "TEKKEN" feat. Simba La Rue e "BAD BITCH", realizzato al fianco di Side Baby. Con l'EP "È LA VIBE (VIBE)", pubblicato il 5 luglio per Warner Music Italy, l'artista ha chiuso un progetto con cui ha mostrato molte facce della propria personalità. I tre capitoli banger, love e vibe hanno funzionato da biglietto da visita e da dichiarazione d'intenti, dimostrando la sua versatilità nei suoni e nei testi senza perdere la propria identità.

Il 22 ottobre 2024 è arrivato il primo concerto ufficiale ai Magazzini Generali di Milano, con alcuni tra gli artisti più apprezzati della scena sul palco. A giugno ha partecipato come featuring al brano "TT LE GIRLZ" di ANNA, diventato virale e certificato doppio platino, a settembre è comparso in "DI CAPRIO" di Fedez e a dicembre ha firmato un contributo in "Bambola", disco d'oro di Artie 5ive.

Il 2025 si è aperto con il singolo "Colpa mia", primo passo di nuova musica, seguito da "SPOILER 2", secondo capitolo della collaborazione con 22simba. Il 2 maggio è uscito "Psyduck", poi è stato annunciato il primo album durante l'evento esclusivo del 18 giugno all'Ex Macello di Milano. L'11 luglio 2025 è stato pubblicato l'album d'esordio "RAPPER", che ha debuttato al primo posto della classifica album e supporti fisici FIMI/GFK e ha portato il rapper in tour per tutta l'estate sui palchi dei principali festival italiani.

A gennaio 2026 è arrivato il singolo "TIMMY TURNER", che ha aperto la strada alla repack "TRAPPER", pubblicata nello stesso mese.