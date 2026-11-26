Giuse The Lizia pubblica in digitale il singolo Poveri noi, disponibile su tutte le piattaforme a partire dalla mezzanotte. Il brano, finora ascoltabile soltanto nell'edizione in vinile dell'album MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso), esce per Maciste Dischi e Warner Records Italy. Nello stesso periodo il cantautore ha annunciato il suo MDMA Tour, che da dicembre porterà la sua musica nei club di diverse città italiane.

Il pezzo parte da una domanda semplice e dolorosa: che cosa succede quando una persona con cui si è costruito tutto diventa, all'improvviso, un estraneo? Quando una relazione si chiude, a perdersi non è soltanto il legame, ma anche il futuro immaginato insieme, dai progetti sui figli ai viaggi attraverso ogni continente, fino alle piccole convinzioni che rendevano quella storia unica. Chi resta si ritrova spesso a fingere che vada tutto bene, sorridendo a denti stretti.

Sull'origine della canzone l'artista ha spiegato:

"L'ispirazione per scrivere "Poveri noi" mi è venuta pensando a due amici che si sono lasciati dopo tanti anni insieme e si sono ritrovati a dover ricominciare da capo. Mi interessava raccontare quel momento in cui una persona con cui avevi immaginato tutto diventa improvvisamente qualcuno che non fa più parte della tua vita. Nel testo c'è tanta malinconia, ma anche un po' di ironia, perché quando una storia finisce ci si ritrova a fare i conti con tutte le cose che ci si era immaginati. È una canzone sul cercare di accettare che certe cose finiscono, anche quando una parte di te non è ancora pronta"

Il singolo si inserisce nel percorso di MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso), il disco pubblicato il 30 ottobre che attraversa inquietudini, esperienze e contraddizioni legate al passaggio all'età adulta. Nel progetto trovano spazio anche il rapporto con il futuro, il lavoro, il denaro e le aspettative, ma in Poveri noi lo sguardo si concentra sulle relazioni e sulla difficoltà di accettarne la fine. Andare avanti, in questo caso, significa costruire una quotidianità diversa e imparare a convivere con un'assenza.

L'album è stato anticipato da tre brani. Istruzioni, scritto pochi giorni prima della laurea in Giurisprudenza, riflette su una precarietà che non riguarda più soltanto il lavoro o l'economia ma è diventata una condizione trasversale. Su x giù racconta una storia d'amore dopo il suo crollo, guardandola senza cedere alla retorica della fine. Los Angeles, scritto con Fulminacci e prodotto da Golden Years, descrive il passaggio dall'adolescenza all'età adulta come un evento che arriva senza avvisare, mentre si è impegnati in altro.

Giuseppe Puleo, in arte Giuse The Lizia, ha 25 anni ed è cresciuto a Bagheria, in provincia di Palermo. Il suo sound mescola indie rock e urban, e i testi raccontano emozioni quotidiane trasformate in storie universali. Il percorso è iniziato nel 2021 con il singolo Vietnam per Maciste Dischi, prodotto da Mr Monkey, mentre il primo album Crush è arrivato nell'aprile 2023 con dodici tracce. Nell'ottobre 2024 è uscito INTERNET, e nel maggio 2025 il singolo 404 (una canzone de I Cani) ha conquistato i social e lo streaming. Dopo la laurea in Giurisprudenza, conseguita a marzo 2026, l'artista è ripartito a maggio con Istruzioni.

Il tour dal vivo partirà il 1 dicembre e sarà organizzato e prodotto da Comcerto e Live Nation. Il primo appuntamento è fissato al Largo Venue di Roma, dove l'artista si esibirà il 1 e il 2 dicembre, entrambe sold out. Il 4 dicembre il tour arriva al Duel Club di Napoli, mentre il 5 dicembre è la volta del Viper Theatre di Firenze, ospitato presso il Tenax. Il 10 dicembre si suona alla Fabrique di Milano, poi l'11 dicembre all'Estragon Club di Bologna, anch'esso sold out. Il calendario si chiude il 12 dicembre all'Hall di Padova.



