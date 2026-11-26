Il 19 marzo 2027 l'Estragon Club di Bologna ospiterà Non c'è Live, lo spettacolo con cui Nico Arezzo riunisce in una sola serata il percorso musicale degli ultimi anni. Sarà l'unica data in programma, pensata come conclusione di un ciclo iniziato con il primo album e proseguito con il secondo.

Dopo le tappe nei club italiani del MINCHIA CHE TOUR 2026 e l'estate di concerti con il MINCHIA CHE TOUR CALDO, il cantautore e la sua band trascorreranno il primo inverno lontano dai palchi. Non si tratta di una pausa dettata dalla stanchezza, ma di una scelta precisa: concentrare ogni energia su un unico appuntamento, che proporrà i brani dell'artista in una forma completamente nuova.

La scaletta spazia dalle canzoni di Non c'è mare fino a Non c'è fretta, il disco uscito a gennaio 2026 per l'etichetta Take Away Studios e distribuito da Artist First. Il concerto rilegge questo repertorio da un punto di vista inedito, valorizzando arrangiamenti, sfumature e soluzioni sonore mai proposte prima dal vivo.

Per la serata la formazione salirà fino a dodici musicisti, con l'aggiunta di una sessione fiati. Gli arrangiamenti portano la firma di Nico Arezzo e del padre Peppe Arezzo, che hanno costruito un organico destinato a esistere soltanto per questa occasione. Sul palco ci saranno Ilaria "Boba" Ciampolini, a synth, cori e chitarre, Edoardo Vilella alle tastiere, Vincenzo Messina alla batteria, Davide Paulis al basso e John Squillante alle percussioni. La sezione fiati è composta da Stefano Ortisi e Daniele Nasi ai sassofoni, Lorenzo Manfredini e Paolo Mancini ai tromboni, Giovanni Tamburini e Daniele Raimondi alle trombe.

Lo show è concepito come un racconto corale in cui ogni strumento e ogni voce trova il proprio spazio. La scrittura cantautorale di Arezzo si confronta con un suono più ampio e stratificato, nato dalla volontà di portare le canzoni in una dimensione espressiva più articolata e aperta al dialogo tra sensibilità e generazioni diverse.

L'immagine dell'evento si chiama ALL EYES ON ESTRAGON, un concept visivo realizzato come opera di collage da Matilde Scalco. Gli occhi dei musicisti diventano il centro della composizione e il simbolo di uno sguardo collettivo, mentre le fototessere dei componenti della band sono state rielaborate graficamente per costruire un immaginario dedicato alla serata.

Il concerto sarà registrato e pubblicato in seguito su tutte le piattaforme digitali come album dal vivo, intitolato Non c'è Live. In questo senso il pubblico diventa il tredicesimo elemento del progetto.

Nato nel 1998, Nico Arezzo è cresciuto dietro le quinte prima di salire sul palco come protagonista. Ha lavorato come tecnico luci, fonico e batterista, per poi affermarsi come cantautore, produttore e arrangiatore. Nel 2017 ha conquistato il primo premio di FestivalShow all'Arena di Verona e si è classificato tra i primi cinque concorrenti della categoria Under Uomini di X Factor Italia. Nel 2019 è stato selezionato tra i sei artisti emergenti di Sanremo Giovani, mentre nel 2024 ha vinto Musicultura e aperto tre concerti del tour mondiale di Laura Pausini. Nel 2025 ha ottenuto il Premio Bindi New Generation, ha aperto il tour teatrale di Carmen Consoli e ha portato il suo primo album in tutta Italia con due tour indipendenti. Il 1° maggio 2026 si è esibito sul palco del Concertone di Roma.

Il concerto è organizzato da OTR Live, che gestisce informazioni e biglietti sul proprio sito dedicato alle date del tour. Lo spettacolo si terrà all'Estragon Club di Bologna il 19 marzo 2027.