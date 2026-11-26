I Modà si preparano a tornare sulla scena discografica con Altalena, un album di inediti in uscita a marzo 2027. Il disco arriva nell'anno in cui la band celebra i suoi 25 anni di carriera, un traguardo che il gruppo vuole festeggiare con canzoni nuove e con un tour dal vivo.

Il lavoro sarà pubblicato in digitale, su CD e su vinile rosso. Sono previste anche edizioni speciali con autografo, abbinate a una maglietta dedicata al disco. Il pre-order è già attivo da giovedì 26 novembre e può essere effettuato online.

Ad anticipare l'album è stato il singolo Bonnie & Clyde, pubblicato da Sony Music e Columbia Records e già trasmesso in radio. Il brano racconta una coppia anticonvenzionale che ha lasciato il segno nell'immaginario comune, vivendo in bilico tra realtà e sogno. Il videoclip è online da poco, con animazioni firmate da Gpool, nome d'arte di Paolo Palmeri, e la regia di Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis. Per il singolo è disponibile anche una T-shirt in edizione limitata.

A colpire è soprattutto la scrittura di Kekko Silvestre, voce e autore storico del gruppo, capace di trasformare storie e incontri quotidiani in canzoni intense. In questo nuovo lavoro i brani si richiamano l'un l'altro, e chi ascolta è invitato a individuare i fili che collegano le canzoni a tutta la discografia della band.

La formazione attuale è composta da Kekko Silvestre alla voce, Diego Arrigoni e Enrico Zapparoli alle chitarre elettriche, Stefano Forcella al basso, Claudio Dirani alla batteria e Nicola Spanu alla chitarra e ai cori. Con nove album pubblicati e numerose hit entrate nel cuore del pubblico, il gruppo ha attraversato generazioni diverse.

Ad aprile la band torna sui palcoscenici dei palasport italiani con l'Altalena Tour 2027, prodotto da Trident Music, con sette appuntamenti in programma. Si parte il 10 aprile al PalaPrometeo di Ancona, poi il 13 aprile alla Choruslife Arena di Bergamo e il 15 aprile all'Unipol Forum di Milano. Il 21 aprile il gruppo suonerà al Palazzo dello Sport di Roma, mentre il 24 aprile sarà la volta del Nelson Mandela Forum di Firenze. Il 26 aprile la band si esibirà al PalaGeorge di Montichiari (Brescia), mentre la serie si chiude il 28 aprile alla Kioene Arena di Padova.

Le prevendite dei biglietti sono già aperte su Ticketone e sui consueti canali di vendita.

Chi ha acquistato o acquisterà un biglietto per il tour potrà ottenere uno sconto del 15% sugli album autografati e sui bundle con la T-shirt Altalena, acquistabili sul Sony Music Store.