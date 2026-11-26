Lorenzo Fragola pubblica il nuovo singolo inedito "Paura del buio", in uscita venerdì 27 novembre sulle piattaforme digitali e nella programmazione radiofonica. Il brano, pubblicato per l'etichetta Numero Uno di Sony Music, arriva a circa dodici mesi dall'ultima uscita del cantautore e porta la firma di Mario Castiglione, già coautore del recente successo di Giorgia "Parafulmini".

Fragola ha abituato il pubblico a non seguire un calendario preciso: i suoi brani vedono la luce quando nasce il bisogno di scrivere e condividere, uno dopo l'altro e senza una scadenza fissata. Anche in questo caso la canzone è frutto di un lavoro a due, perché con Castiglione il sodalizio funziona e non va modificato.

Il punto di partenza è uno sguardo rivolto al presente. Il cantautore racconta di essersi fermato per osservare ciò che lo circonda e di aver trovato un mondo più cupo e meno ottimista di qualche tempo fa, con la sensazione che questa condizione possa durare ancora a lungo: "Mi sono fermato e mi sono guardato attorno e il mondo che ho visto davanti a me era più disperato, meno positivo di un tempo e temo che sarà così ancora a lungo".

Guerre vicine e lontane, fatica quotidiana di chi non riesce più a immaginare il domani e un clima di competizione e incertezza: sono questi i nodi che il brano affronta. Fragola non offre soluzioni definitive, ma indica una strada che considera efficace per contrastare certe paure, cioè costruire legami solidi con le persone che contano nella propria vita. Ognuno, precisa, può trovare ingredienti diversi, dall'amore alla passione fino ad altro, ma il rapporto con gli altri resta il punto centrale.

Su questo concetto il cantautore si esprime con chiarezza: "Aggrapparsi ad una persona, permetterle di donarti un senso di pace non fa sconfiggere il buio e tutto quello che di negativo c'è al mondo ma ti aiuta ad affrontare quella paura, quella distruzione dandoti la forza necessaria per affrontare la situazione".

Dal punto di vista musicale il lavoro è stato curato da Mameli e Nardelli, che hanno cercato di far emergere sia l'oscurità sia la luce del testo. Il brano si chiude con un assolo finale che dà voce alla rabbia nascosta nella canzone, una componente più cupa rispetto ai lavori precedenti: "quel senso di pesantezza che ci attanaglia e che volevo che la produzione raccontasse".

Catanese classe 1995, Fragola ha frequentato il liceo scientifico e si è iscritto al DAMS di Bologna prima di conquistare il grande pubblico nel 2014, vincendo l'ottava edizione di X Factor. Dal talent è nato l'EP omonimo, che contiene l'inedito "The Reason Why" certificato due volte disco di platino. L'anno seguente approda al Festival di Sanremo nella categoria Campioni con "Siamo Uguali", brano che anticipa l'album di debutto "1995", pubblicato nel marzo 2015 e subito in vetta alla classifica di vendita italiana. Il disco, votato dagli ascoltatori di Radio Italia come miglior album del 2015, produce il singolo "Fuori c'è il sole", triplo disco di platino, e fa guadagnare a Fragola due candidature agli MTV Italia Awards, dove vince il premio come Best New Artist.

Nel 2016 torna sul palco dell'Ariston con "Infinite volte" e pubblica l'album "Zero Gravity", seguito dai singoli "Luce che entra" e "D'improvviso". Nel 2017 entra nel progetto "L'esercito del selfie" insieme a Takagi e Ketra e ad Arisa, uno dei tormentoni di maggior successo di quell'estate. Nel 2018 arriva l'album "Bengala", mentre la sua penna firma il successo "Margarita" di Marracash ed Elodie. Tra il 2019 e il 2021 collabora con Federica Abbate in "Camera con vista" e con i The Kolors in "Solero".

Nel 2022 nasce il sodalizio con Mameli, che sfocia nel disco collaborativo "Crepacuore" con i singoli "Attraverso", "Luna fortuna", "Testa x aria" e "Happy". Dopo tre anni di silenzio, nell'estate 2025 Fragola torna con "1xme1xte" e a novembre dello stesso anno pubblica "Storte".