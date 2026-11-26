Le canzoni di Lucio Dalla diventano un'opera lirica e approdano sul palco del Teatro Comunale di Ferrara l'11 e il 12 dicembre con L'anno che verrà. Lo spettacolo, ideato da Marcello Corvino e diretto da Manuel Renga, prende spunto dall'universo musicale del cantautore bolognese e lo trasforma in un racconto originale, capace di portare in scena i sogni, le fragilità, i desideri e le delusioni che attraversano le sue canzoni.

Il racconto si svolge in un grande albergo affacciato sul mare, la vigilia di Capodanno. Qui si incrociano i destini di alcuni ospiti: una giovane coppia in fuga, una cantante di piano bar che insegue un amore smarrito, un musicista disilluso e un uomo d'affari scosso da una crisi esistenziale. Ad accoglierli c'è un portiere dal carattere enigmatico.

Man mano che la serata avanza, le vicende dei personaggi si intrecciano tra ironia e malinconia, in una dimensione sospesa dove musica, danza e suggestioni oniriche si fondono. Allo scoccare della mezzanotte il tempo si arresta: nel buio, le canzoni di Dalla diventano l'unico linguaggio per dare voce a desideri, ricordi e rimpianti. Con le prime luci del mattino resta un interrogativo, ovvero se sia davvero cominciato un nuovo anno oppure se si tratti soltanto di un'altra sequenza di canzoni.

Protagonista dello spettacolo è Pierdavide Carone, affiancato dall'Orchestra della Città di Ferrara e dal Coro del Teatro Comunale, diretto dalla maestra Teresa Auletta. La drammaturgia e il testo portano la firma di Emanuele Aldrovandi, mentre la direzione musicale e gli arrangiamenti sono affidati al maestro Roberto Molinelli, che ha curato il lavoro con l'edizione musicale di Universal Music Publishing Ricordi.

Il protagonista, Pierdavide Carone, racconta il suo rapporto con il progetto: "L'anno che verrà rappresenta per me il banco di prova finale nel testimone non cercato, ma raccolto con responsabilità, di fare esistere la meravigliosa musica di Lucio Dalla anche oltre la sua stessa esistenza", ha dichiarato. "Farlo poi all'interno di uno spettacolo dove quella musica deve tenere incollata una drammaturgia che ha anche la sua indipendenza, rende il tutto ancora più impegnativo. Ma gli impegni non mi hanno mai spaventato e sono pronto a questa nuova avventura!"

Accanto al cantante lavora una compagnia di danza, la Michele Merola Contemporary Dance Company, che firma le coreografie insieme a Michele Merola. Il coreografo, dopo il successo ottenuto con The Wall, spiega che il gruppo non ha voluto proporre un omaggio nostalgico, bensì immergersi nell'universo poetico di Dalla per viverne le emozioni nel presente. Il lavoro sul gesto e sul movimento contemporaneo è partito dalle partiture musicali e dai sentimenti nascosti dietro i testi, così da restituire il corpo come strumento di ascolto.

Il progetto nasce per parlare non solo ai fan storici di Dalla ma soprattutto a un pubblico giovane. Sul palco salgono danzatori under 30 reduci dalle scuole di danza, accompagnati da una band under 40, in una formazione insolita per il mondo dell'opera lirica.

Sul piano artistico, Marcello Corvino, direttore artistico del progetto, propone un modo diverso di intendere l'opera e la musica classica. Nel suo ragionamento, il primo Novecento porta i nomi di Puccini, Stravinskij, Giordano e Mascagni, mentre la seconda metà del secolo consegna capolavori di Dalla, dei Beatles e di Bob Dylan. Nella sua visione, la tradizione lirica e l'orchestrazione dialogano con brani solisti entrati nella storia della musica, che possono essere riletti da grandi organici sinfonici e corali.

Il debutto nazionale ha scelto Ferrara, e l'assessore alla cultura del Comune, Marco Gulinelli, ne è particolarmente orgoglioso. Secondo l'assessore, la poetica di Dalla resta sorprendentemente attuale e lo spettacolo la reinterpreta mescolando musica, teatro e danza, confermando la vitalità del Teatro Comunale nella creazione di spettacoli originali.

La Fondazione Lucio Dalla, guidata dal presidente Andrea Faccani, accoglie con entusiasmo l'idea di annunciare il debutto proprio nella casa dell'artista. Per la fondazione l'opera dimostra che la poetica di Dalla resta una fonte inesauribile di nuove visioni, e rientra nel suo impegno di custodire e valorizzare un'eredità che continua a vivere nel presente.

Anche Pressing Line, etichetta fondata da Lucio Dalla, prende parte al progetto nel ruolo di editore. Il presidente Daniele Caracchi ricorda che l'artista ha sostenuto, attraverso l'etichetta, la nascita di nuovi lavori e il talento di giovani musicisti, e per questo la casa discografica ritiene il progetto coerente con quello spirito. L'idea è far scoprire alle nuove generazioni l'attualità della poetica di Dalla.

Le scenografie portano la firma di Matteo Paoletti, le luci sono di Marco Cazzola e i costumi di Nuvia Valestri, mentre la regia video è affidata a Fabio Massimo Iaquone.

Lo spettacolo è una produzione di nove istituzioni teatrali, tra cui Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Fondazione I TEATRI di Reggio Emilia, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione Teatro Regio di Parma, Azienda Teatro del Giglio, Fondazione Teatro Comunale di Bologna e il Comune di Rimini con il Teatro Galli, realizzata in collaborazione con Fondazione Lucio Dalla e Pressing Line. Il progetto è sostenuto da BPER Banca in qualità di sponsor.

Il calendario si apre a Ferrara con le date dell'11 e del 12 dicembre 2026 al Teatro Comunale. Il 18, 19 e 20 dicembre 2026 lo spettacolo arriva al Teatro Valli di Reggio Emilia, mentre il 22 e il 23 dicembre 2026 tocca al Teatro Alighieri di Ravenna. Nel 2027 seguono il 16 gennaio al Teatro Municipale di Piacenza, il 30 gennaio al Teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena, il 6 e 7 marzo al Teatro Regio di Parma e il 12 marzo al Teatro del Giglio di Lucca. Il tour prosegue a settembre con tre serate, il 10, 11 e 12 settembre, al Teatro Comunale di Bologna, e l'ultima data è fissata per il 9 ottobre 2027 al Teatro Galli di Rimini.



