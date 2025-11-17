Hisense Déco TV S5Q: quando il design incontra la tecnologia domestica

Connect with us

Hisense lancia sul mercato la nuova Déco TV S5Q, inaugurando ufficialmente la sua linea di prodotti Lifestyle. Pensata per chi desidera unire estetica e innovazione, questa TV rappresenta un nuovo modo di intendere l’intrattenimento domestico, dove la tecnologia non è solo funzionale ma anche parte integrante dell’arredo.

A differenza dei televisori tradizionali, spesso caratterizzati da forme rigide e colori scuri, Déco TV S5Q si distingue per un design ispirato all’arte, con una raffinata finitura bianca Morandi e linee sinuose che riflettono eleganza e leggerezza. Ogni curva e dettaglio sono stati progettati per fondersi armoniosamente negli ambienti domestici, dal salotto alla camera da letto. La base centrale, scolpita con attenzione, conferisce al dispositivo un aspetto quasi scultoreo: il televisore sembra fluttuare nello spazio, valorizzando l’estetica complessiva della stanza.

Elemento distintivo della nuova Déco TV è la modalità Art Gallery Mode, che trasforma lo schermo in una vera e propria finestra sull’arte. Quando non è in uso, il televisore consente di visualizzare oltre 1.000 opere d’arte gratuite, selezionabili in base al gusto personale o all’atmosfera desiderata. “Déco TV trasforma il tuo spazio abitativo in una galleria d’arte […] ogni immagine contribuisce a creare un ambiente raffinato e dinamico”, sottolinea Hisense nel comunicato.

Sotto l’aspetto estetico curato si nasconde l’anima tecnologica che contraddistingue il brand. Dotata di pannello QLED Full HD da 32 pollici con tecnologia Hi-QLED Colour, la nuova TV offre immagini vivide, colori realistici e profondità cromatica di alto livello. Il supporto HDR10 garantisce contrasti ottimali e una resa visiva fedele alle intenzioni originali dei registi. La funzione di Riduzione del rumore consente inoltre una visione nitida anche nelle scene più veloci o illuminate in modo complesso.

L’esperienza audio è affidata alla tecnologia Dolby Atmos e al sistema DTS Virtual X, che avvolgono lo spettatore con un suono tridimensionale e realistico. “Non solo ascoltare, ma vivere ogni scena – come se lo spazio intorno si trasformasse in un teatro immersivo”, spiega il comunicato, a sottolineare l’approccio emozionale dell’azienda verso l’intrattenimento.

Dal punto di vista della connettività, la nuova smart TV di Hisense integra il sistema operativo VIDAA Smart OS, noto per la sua rapidità e intuitività. L’esperienza d’uso è semplificata da un’interfaccia capace di apprendere le abitudini dell’utente, offrendo suggerimenti personalizzati e accesso immediato ai principali servizi di streaming e ai contenuti musicali. La compatibilità con AirPlay 2 amplia le possibilità di condivisione multimediale da dispositivi mobili, rendendo la fruizione dei contenuti ancora più fluida.

Disponibile da novembre 2025 nei principali punti vendita e online, la Hisense Déco TV S5Q da 32 pollici ha un prezzo di listino di 329 euro. È proposta attraverso i più noti retailer italiani tra cui MediaWorld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony e Amazon.

Con la Déco TV S5Q, Hisense inaugura una visione che supera la distinzione tra tecnologia e arredo. “Ogni dettaglio è pensato per creare armonia – una TV che arreda, ispira e accompagna la vita di tutti i giorni con discrezione e bellezza”. Un invito a vivere la casa come uno spazio di equilibrio tra innovazione e arte, dove la bellezza quotidiana incontra la funzionalità più avanzata.

