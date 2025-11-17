Hisense Déco TV S5Q: quando il design incontra la tecnologia domestica

Hisense lancia sul mercato la nuova Déco TV S5Q, inaugurando ufficialmente la sua linea di prodotti Lifestyle. Pensata per chi desidera unire estetica e innovazione, questa TV rappresenta un nuovo modo di intendere l’intrattenimento domestico, dove la tecnologia non è solo funzionale ma anche parte integrante dell’arredo.

A differenza dei televisori tradizionali, spesso caratterizzati da forme rigide e colori scuri, Déco TV S5Q si distingue per un design ispirato all’arte, con una raffinata finitura bianca Morandi e linee sinuose che riflettono eleganza e leggerezza. Ogni curva e dettaglio sono stati progettati per fondersi armoniosamente negli ambienti domestici, dal salotto alla camera da letto. La base centrale, scolpita con attenzione, conferisce al dispositivo un aspetto quasi scultoreo: il televisore sembra fluttuare nello spazio, valorizzando l’estetica complessiva della stanza.

Elemento distintivo della nuova Déco TV è la modalità Art Gallery Mode, che trasforma lo schermo in una vera e propria finestra sull’arte. Quando non è in uso, il televisore consente di visualizzare oltre 1.000 opere d’arte gratuite, selezionabili in base al gusto personale o all’atmosfera desiderata. “Déco TV trasforma il tuo spazio abitativo in una galleria d’arte […] ogni immagine contribuisce a creare un ambiente raffinato e dinamico”, sottolinea Hisense nel comunicato.

Sotto l’aspetto estetico curato si nasconde l’anima tecnologica che contraddistingue il brand. Dotata di pannello QLED Full HD da 32 pollici con tecnologia Hi-QLED Colour, la nuova TV offre immagini vivide, colori realistici e profondità cromatica di alto livello. Il supporto HDR10 garantisce contrasti ottimali e una resa visiva fedele alle intenzioni originali dei registi. La funzione di Riduzione del rumore consente inoltre una visione nitida anche nelle scene più veloci o illuminate in modo complesso.

L’esperienza audio è affidata alla tecnologia Dolby Atmos e al sistema DTS Virtual X, che avvolgono lo spettatore con un suono tridimensionale e realistico. “Non solo ascoltare, ma vivere ogni scena – come se lo spazio intorno si trasformasse in un teatro immersivo”, spiega il comunicato, a sottolineare l’approccio emozionale dell’azienda verso l’intrattenimento.

Dal punto di vista della connettività, la nuova smart TV di Hisense integra il sistema operativo VIDAA Smart OS, noto per la sua rapidità e intuitività. L’esperienza d’uso è semplificata da un’interfaccia capace di apprendere le abitudini dell’utente, offrendo suggerimenti personalizzati e accesso immediato ai principali servizi di streaming e ai contenuti musicali. La compatibilità con AirPlay 2 amplia le possibilità di condivisione multimediale da dispositivi mobili, rendendo la fruizione dei contenuti ancora più fluida.

Disponibile da novembre 2025 nei principali punti vendita e online, la Hisense Déco TV S5Q da 32 pollici ha un prezzo di listino di 329 euro. È proposta attraverso i più noti retailer italiani tra cui MediaWorld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony e Amazon.

Con la Déco TV S5Q, Hisense inaugura una visione che supera la distinzione tra tecnologia e arredo. “Ogni dettaglio è pensato per creare armonia – una TV che arreda, ispira e accompagna la vita di tutti i giorni con discrezione e bellezza”. Un invito a vivere la casa come uno spazio di equilibrio tra innovazione e arte, dove la bellezza quotidiana incontra la funzionalità più avanzata.