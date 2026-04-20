Hisense inaugura il Fuorisalone 2026 con l'installazione immersiva The Colorful District

Hisense apre il Fuorisalone 2026 a Milano con The Colorful District, un'installazione immersiva dove il colore diventa protagonista e trasforma l'esperienza.

Il Fuorisalone 2026 si apre all'insegna dell'innovazione e della creatività con la conferenza stampa di apertura di Hisense, che oggi presenta il concept dell'anno: The Colorful District. L'evento si svolge presso Officina 14 in via Tortona 14 a Milano, dove i visitatori vengono invitati a scoprire un'installazione immersiva e coinvolgente.

The Colorful District trasporta i partecipanti in un universo in cui il colore è elemento principale, protagonista assoluto di un percorso che mira a stimolare sensi e immaginazione. L'esperienza promette di regalare un viaggio unico tra sfumature cromatiche, illuminazione d'avanguardia ed elementi interattivi, abbracciando appieno lo spirito contemporaneo e visionario che caratterizza la manifestazione milanese.

Durante l'installazione, i visitatori potranno immergersi in un distretto che supera la semplice esposizione di oggetti, offrendo piuttosto un dialogo continuo tra tecnologia, design e percezione visiva. L'obiettivo è esplorare come il colore possa influenzare le emozioni, trasformare gli spazi e ridefinire il concetto di quotidianità, in linea con le ultime tendenze del settore.

L'appuntamento si configura come uno dei momenti più attesi del calendario del Fuorisalone, offrendo non solo una panoramica sul design innovativo ma anche un'occasione di riflessione sulla centralità dell'esperienza percettiva.

La partecipazione a The Colorful District rappresenta un'opportunità imperdibile per operatori del settore, appassionati di design e pubblico curioso di lasciarsi sorprendere da nuove modalità di interazione tra colore, tecnologia e spazio.