JVC presenta le nuove cuffie wireless Gumy Air e Gumy Band per l'ascolto in movimento

JVC lancia le cuffie wireless Gumy Air e Gumy Band, progettate per offrire un'esperienza d'ascolto leggera, versatile e accessibile, per la vita quotidiana.

JVC aggiorna una delle sue linee audio più note e longeve. La famiglia Gumy si allarga con due nuovi prodotti wireless pensati per l'uso quotidiano: gli auricolari true wireless JVC Gumy Air (HA-B10T) e le cuffie on-ear JVC Gumy Band (HA-SG20BT). Due dispositivi che condividono la stessa filosofia progettuale, ovvero offrire un'esperienza d'ascolto accessibile, leggera e immediatamente fruibile, declinandola in due formati distinti per rispondere a esigenze diverse.

I Gumy Air rappresentano il cuore della nuova proposta. Sono auricolari true wireless compatti e ultraleggeri, progettati per essere indossati con naturalezza nel corso dell'intera giornata. L'autonomia complessiva raggiunge le 27,5 ore sfruttando la custodia di ricarica, con 7,5 ore di utilizzo continuo con una singola carica. La connettività è affidata al Bluetooth 5.4, che garantisce stabilità di collegamento, mentre il microfono integrato consente di passare dalla musica alle chiamate senza interruzioni. La certificazione IPX4 assicura la resistenza a schizzi e umidità, un requisito ormai standard per chi utilizza gli auricolari durante spostamenti all'aperto o attività in movimento.

Le Gumy Band si rivolgono invece a chi cerca un formato on-ear per sessioni di ascolto più prolungate. La struttura è leggera e avvolgente, pensata per il comfort durante playlist estese, sessioni di studio o momenti di relax. L'autonomia sale a 30 ore di riproduzione, con un tempo di ricarica completa di circa un'ora e mezza. Anche in questo caso la connettività è Bluetooth 5.4, ma le Gumy Band aggiungono un ingresso AUX per il collegamento via cavo, garantendo flessibilità in situazioni dove il wireless non è praticabile. I controlli integrati permettono di gestire le funzioni principali direttamente dalla cuffia.

Sul fronte estetico, entrambi i prodotti adottano un design dalle linee pulite e dai colori versatili, pensato per funzionare come accessorio quotidiano oltre che come dispositivo audio. Un approccio coerente con l'identità della linea Gumy, che JVC ha sempre posizionato come proposta accessibile e dal carattere riconoscibile.