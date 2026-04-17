Festa della Mamma: le tecnologie Dyson per prendersi cura di sé e della casa

In occasione della Festa della Mamma, Dyson propone una selezione di tecnologie pensate per valorizzare la cura di sé, semplificare la vita quotidiana e regalare veri momenti di relax. Grazie a soluzioni all'avanguardia, è possibile trovare il regalo ideale per sorprendere chi si prende cura di tutti e merita attenzioni speciali ogni giorno.

Per le appassionate della cura dei capelli, arriva la novità Dyson Airwrap Co-anda 2x nella colorazione limited edition Red Velvet & Gold. Questo multi-styler di nuova generazione, dotato del motore Hyperdymium™ 2, garantisce "una pressione dell'aria doppia per avvolgere più facilmente i capelli, asciugarli alla stessa velocità di un asciugacapelli ad alte prestazioni e creare look lisci ed eleganti". Grazie ai suoi accessori 6 in 1, permette di asciugare, arricciare, ondulare, lisciare, definire e dare volume, il tutto senza danni causati dal calore. Il prezzo consigliato è di 649 euro.

Per un cuoio capelluto sano, Dyson introduce la Amino™ leave-in bubble treatment, una schiuma innovativa che si trasforma in siero leggero e idratante. Potenziato dalla miscela esclusiva Dyson Amino11™, con orzo coltivato e 11 aminoacidi, il trattamento idrata, riequilibra sebo e riduce desquamazione, contribuendo a rendere i capelli più forti e sani dalla radice. Disponibile a 52 euro.

La praticità non manca con il nuovo ventilatore portatile Dyson HushJet™ Mini Cool Fan, che offre un flusso d'aria fino a 25 m/s in un formato ultraleggero da 212 grammi. Perfetto per la casa, il viaggio o l'aria aperta, vanta "autonomia fino a 6 ore, cinque velocità e modalità Boost" e risponde alle esigenze di comfort nelle giornate più calde. Il prezzo è di 99 euro.

Per dedicare più tempo a sé stesse, Dyson propone il lavapavimenti PencilWash, il più sottile e leggero della gamma (solo 2,2 kg). Grazie alla tecnologia di idratazione e estrazione, pulisce con sola acqua e il rullo in microfibra ad alta densità elimina liquidi e macchie in una sola passata, raggiungendo anche gli spazi più difficili del pavimento. Garantisce fino a 100 m² di autonomia e asciugatura rapida. In vendita a 349 euro.

L'attenzione alla qualità dell'aria arriva infine con Dyson HushJet™ Purifier Compact, un purificatore con tecnologia di filtrazione avanzata che cattura il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron, migliorando il benessere quotidiano e proteggendo anche la pelle. Ultra-silenzioso, è la soluzione ideale per la camera da letto e gli ambienti domestici. Il prezzo è di 399 euro.

La proposta Dyson, pensata per la Festa della Mamma, unisce innovazione, praticità e benessere: soluzioni perfette per donare ogni giorno comfort, cura personale e una casa sempre impeccabile.