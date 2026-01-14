Connect with us

Tecnologia

Hisense Italia: Stefano Bianchi nominato nuovo Sales Director

Published

Hisense Italia annuncia un importante ingresso nel proprio organico: Stefano Bianchi è il nuovo Sales Director per Kitchen Appliances ERT Built In & Small Domestic Appliances. La nomina segna un passo significativo nella strategia di espansione dell’azienda nel mercato italiano, considerato un’area chiave per la crescita del brand a livello europeo.

Con oltre venticinque anni di esperienza nel settore dell’elettronica di consumo, maturata in realtà di primo piano come LG Electronics, Panasonic, Nintendo e Kenwood, Bianchi porta in Hisense una profonda conoscenza del mercato e un solido background in ambito sales e marketing. Nel corso della sua carriera ha guidato team complessi, gestendo rilevanti volumi di fatturato e contribuendo all’aumento delle quote di mercato e della redditività aziendale.

Nel nuovo ruolo, Stefano Bianchi sarà responsabile dello sviluppo e del coordinamento delle attività di vendita sul mercato italiano, con l’obiettivo di sostenere il posizionamento del marchio e incrementare le performance sui principali canali distributivi. Il suo compito sarà anche quello di consolidare le relazioni con i partner strategici e valorizzare un portafoglio prodotti sempre più competitivo, rappresentativo dell’innovazione e della qualità che distinguono il brand.

L’ingresso di Bianchi si inserisce in un momento di forte crescita per Hisense, che punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza in Italia attraverso un approccio orientato a efficienza, innovazione e valore per consumatori e partner. L’azienda considera il mercato italiano un punto di riferimento strategico per il consolidamento della propria leadership nel settore degli elettrodomestici da incasso e dei piccoli elettrodomestici.

Nel commentare il suo arrivo in azienda, “Sono felice di entrare a far parte di Hisense in una fase di forte crescita del brand in Italia. Lavorerò insieme al team per consolidare i risultati raggiunti e sviluppare nuove opportunità di business, rafforzando ulteriormente la presenza dell’azienda sul mercato italiano.”

Con la nomina di Stefano Bianchi, Hisense Italia conferma la propria volontà di investire sulle competenze e di puntare su una guida esperta per sostenere lo sviluppo e la competitività del marchio nel nostro Paese.

