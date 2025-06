Hisense lancia il rivoluzionario proiettore laser 4K M2 Pro: il più compatto di sempre

Hisense, leader globale nel settore dell’elettronica di consumo, ridefinisce i confini del cinema domestico con il lancio del suo ultimo innovativo dispositivo: il proiettore Laser Mini M2 Pro, un potente dispositivo ridefinisce i confini della proiezione compatta, offrendo un’esperienza cinematografica 4K immersiva ovunque, grazie a tecnologie innovative mai viste prima in un formato così portatile,

Il nuovo arrivato nella gamma Laser TV di Hisense non è solo il proiettore più piccolo, leggero e portatile mai realizzato dal marchio, ma rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma grazie alla miniaturizzazione delle tecnologie laser avanzate e dell’intelligenza artificiale. È progettato per fornire un’esperienza su grande schermo di qualità premium, ovunque ci si trovi, con la massima facilità di installazione e utilizzo.

Al cuore dell’M2 Pro si trova l’innovativa tecnologia AI 4K Clarity, che attraverso una suite sofisticata di algoritmi riesce a offrire immagini nitide e definite. Tra le funzionalità di spicco vi è l’AI 4K Upscaler, che converte in modo intelligente i contenuti a bassa risoluzione in dettagli 4K sorprendentemente chiari. “La tecnologia Pure Triple Color Laser utilizza laser separati rosso, verde e blu per generare una gamma cromatica eccezionalmente ampia, restituendo immagini con una vivacità e un realismo senza precedenti,” dettagli che rendono l’M2 Pro un dispositivo rivoluzionario anche nella proiezione a schermo grande fino a 200 pollici.

Studiare il cinema in casa non è mai stato così facile grazie all’installazione automatizzata dell’M2 Pro. La correzione automatica della trapezoidale e la messa a fuoco garantiscono immagini sempre nitide e allineate. Inoltre, l’adattamento automatico del colore della parete a 7 tonalità assicura colori vividi anche su superfici di proiezione non bianche. Un’altra caratteristica distintiva dell’M2 Pro è l’audio integrato di alta qualità grazie alla tecnologia Dolby Audio e DTS Virtual:X, che offre un suono ricco e spaziale senza la necessità di altoparlanti esterni.

Con la connettività del sistema operativo VIDAA Smart OS, gli utenti possono trasmettere in streaming direttamente dalle principali piattaforme come Netflix e Disney+, comodamente navigabili tramite un pratico telecomando vocale. La conformità con Dolby Vision e vari formati HDR garantisce immagini dettagliate e sfumate per un’esperienza visiva immersiva sia nei film che nei videogiochi.

Il proiettore Laser Mini Hisense M2 Pro arriverà presto sui mercati mondiali, incluso l’Italia, dove sarà disponibile a luglio con un prezzo di lancio consigliato di €999.