Hisense Party Rocker One: il Party Speaker per feste indimenticabili

Hisense presenta in Italia Party Rocker One, un Party Speaker perfetto per chi ama animare le feste con tanta buona musica e divertimento. Con una potenza di 300W, configurazione a doppio woofer e giochi di luce basati sul ritmo della musica, Party Rocker One offre un’esperienza sonora coinvolgente. La modalità karaoke integrata e la batteria integrata con autonomia di 15 ore aggiungono ulteriore divertimento e spensieratezza alle feste tra amici.

Il look moderno e grintoso di Party Rocker One è in linea con i gusti e le aspettative del pubblico cui si rivolge. La protezione IPX4 sul pannello superiore e il pad integrato per la ricarica wireless degli smartphone lo rendono perfetto per le feste in piscina o in spiaggia. Con la connettività bluetooth, il display LED, la radio integrata e la funzionalità di sincronizzazione TV, Party Rocker One è il Party Speaker perfetto per feste indimenticabili.

Hisense Party Rocker One è già disponibile su Amazon e presto nei punti vendita della grande distribuzione, con un prezzo consigliato al pubblico di 279 euro.