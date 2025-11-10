Honda a EICMA 2025: innovazione e sostenibilità al centro della scena

Honda Motor Europe Ltd. si conferma protagonista assoluta di EICMA 2025, distinguendosi non solo per l’avanguardia tecnologica delle sue novità motociclistiche ma anche per il suo impegno concreto verso la sostenibilità. L’azienda ha infatti ottenuto il Sustainable Exhibitor Award EICMA 2025, il primo riconoscimento ufficiale dell’esposizione dedicato alla gestione sostenibile degli stand.

Questo premio giunge in un contesto in cui anche EICMA ha rinnovato la propria attenzione all’ambiente, mantenendo la certificazione ISO 20121 rilasciata da TÜV NORD Italia per la gestione sostenibile dell’evento. Il processo, coordinato da RIGHT HUB Società Benefit, ha analizzato l’intero ciclo di vita della manifestazione, promuovendo comportamenti responsabili tra espositori, visitatori e staff, rafforzando così la diffusione di una cultura della sostenibilità.

Honda è stata premiata per l’approccio metodologico e scientifico adottato nella progettazione del proprio stand, sviluppato attraverso una rigorosa analisi di Life Cycle Assessment (LCA). Tale metodologia ha consentito di valutare e ridurre in modo concreto l’impatto ambientale del progetto, trasformando lo spazio espositivo in un esempio virtuoso di innovazione e responsabilità.

Lo stand Honda, con oltre 3.000 metri quadrati di superficie, è stato realizzato con una struttura modulare in alluminio riciclato per il 77,5%, combinato con pannelli in pioppo e MDF a basse emissioni, tutti materiali scelti per durata, leggerezza e facilità di riutilizzo. I tessuti di comunicazione visiva, prodotti in poliestere tecnico certificato OEKO-TEX® Standard 100, sono pensati per un impiego multiplo, mentre la pedana modulare è interamente smontabile e riutilizzabile.

I risultati non si sono fatti attendere: secondo lo studio LCA, l’impronta ambientale per evento è stata di 31,72 tCO₂eq, con una riduzione del 97,2% rispetto a uno stand tradizionale. Questa scelta progettuale permette di ammortizzare le emissioni iniziali e di garantire, nel tempo, un risparmio complessivo di oltre 1.100 tonnellate di CO₂eq per ogni evento, un dato che dimostra l’efficacia di un approccio sostenibile anche in ambito fieristico.

Il General Manager di Honda Motor Europe Ltd. – Italia, William Armuzzi, ha dichiarato:

“Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo importante riconoscimento da parte di EICMA. La vittoria del Sustainable Exhibitor Award rappresenta una conferma tangibile dell’impegno e dello sforzo quotidiano che Honda sta compiendo per raggiungere il proprio obiettivo di neutralità carbonica entro il 2050. La sostenibilità non è per noi un traguardo, ma un percorso continuo che coinvolge ogni ambito della nostra attività – dalla realizzazione dei nostri prodotti, fino alla comunicazione e agli eventi. Questo premio è un ulteriore stimolo a continuare a innovare responsabilmente, mettendo al centro le persone e il pianeta.”

Durante la manifestazione, Honda ha presentato anche alcune delle sue novità più attese: il prototipo V3R 900 E-Compressor e la prima moto elettrica Honda, la WN7, simboli di una strategia che unisce tecnologia e rispetto per l’ambiente.

Con questo riconoscimento e le nuove tecnologie presentate, Honda riafferma la propria posizione di leader mondiale nella transizione verso una mobilità sostenibile e responsabile. L’allestimento espositivo di EICMA 2025 diventa così non solo una vetrina di innovazione motociclistica, ma anche un modello di progettazione sostenibile, replicabile e coerente con i valori storici del marchio.