Honda Adventure Roads 2026: arriva la nuova generazione di Adventure Riders

Honda apre una nuova pagina nel mondo dell’adventouring con Honda Adventure Roads 2026, un’edizione completamente rivisitata che mira a rendere l’esperienza su due ruote più accessibile e formativa per un pubblico ampio e diversificato. Il nuovo format introduce i “Trail and Off-Road Tour”, percorsi più brevi e specializzati che permettono di sviluppare le abilità di guida in fuoristrada e vivere l’autentico spirito dell’avventura in sella a una moto.

La protagonista indiscussa di questa edizione sarà la XL750 Transalp, equipaggiata con la rivoluzionaria frizione elettronica Honda E-Clutch, una tecnologia che consente di partire, fermarsi e cambiare marcia senza usare la leva della frizione. Questo sistema, parte del programma Honda DreamTech, è pensato per migliorare la precisione di guida e ridurre la fatica del pilota, rendendo la moto più accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo dell’adventure riding.

Per il 2026, il marchio giapponese abbandona il tradizionale format in stile rally-raid per concentrarsi su esperienze più brevi, immersive e formative. Due le spedizioni in programma: Pirenei, da Barcellona a Tolosa (11–14 giugno 2026), e Alpi, da Torino a Nizza (10–13 settembre 2026). Entrambe avranno un costo di 850 euro per il pacchetto completo, mentre i partecipanti dovranno coprire solo i voli e le spese personali. Le iscrizioni apriranno il 18 febbraio alle ore 10:00, ora italiana.

Ogni evento sarà limitato a 30 partecipanti per garantire un’esperienza personalizzata, curata nei minimi dettagli, con momenti di formazione e supporto tecnico. Il nuovo format punta su formazione, fiducia in sella e autenticità dell’esperienza, proponendosi come porta d’ingresso ideale per chi desidera avvicinarsi all’off-road senza affrontare percorsi troppo impegnativi. A differenza delle passate edizioni, infatti, non sarà necessaria un’esperienza pregressa per partecipare, e non verranno concesse prelazioni agli ex partecipanti delle edizioni precedenti.

Durante i tour, i motociclisti avranno la possibilità di cimentarsi in una serie di attività denominate “DreamTech Challenges”, tra cui Technical Climb, Adventure Flow e Low Speed Technical Course, create per dimostrare in modo pratico i vantaggi dell’E-Clutch e della tecnologia DreamTech.

Nick Bennett, Brand Marketing Section Manager di Honda Motor Europe, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di mostrare le potenzialità della nuova XL750 Transalp con l’innovativa tecnologia Honda E-Clutch e DreamTech. La sua accessibilità, facilità di guida e dotazione tecnica la rendono la compagna perfetta per le avventure di quest’anno e un’opzione estremamente interessante per un pubblico ancora più ampio. Siamo inoltre molto felici di dare nuovamente il benvenuto a Dunlop come partner ufficiale per gli pneumatici, dopo il loro debutto nel 2025. Insieme ai nostri partner storici – Accessori Originali Honda, Cardo, Alpinestars ed Enduristan – contribuiscono a offrire esperienze indimenticabili ai partecipanti dell’Honda Adventure Roads. Ogni anno alziamo l’asticella, e siamo certi che il viaggio di quest’anno offrirà ai motociclisti un’esperienza che non dimenticheranno mai.”

Il programma mantiene i punti di forza che negli anni hanno reso l’Honda Adventure Roads un evento iconico: esperienza premium, percorsi mozzafiato, formazione con piloti HRC e sistemazioni di alto livello. L’obiettivo è creare una connessione diretta tra motociclisti e ambiente, promuovendo un approccio più consapevole, tecnico e appassionante all’adventuring.

La storia dell’Honda Adventure Roads, iniziata nel 2017, ha già toccato mete leggendarie come Nordkapp, Sudafrica, Islanda, Marocco e Turchia. Ora, con la nuova edizione 2026, il format evolve per offrire un’esperienza inclusiva e innovativa, pensata per i motociclisti del futuro.

In un panorama in cui l’avventura assume sempre più significati, Honda invita una nuova generazione di rider a guardare oltre l’asfalto e a scoprire la libertà di una strada tutta da inventare.