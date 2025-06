Honda Adventure Roads: da Roma ad Istanbul a bordo dell’Africa Twin per l’edizione 2025

La quinta edizione di Honda Adventure Roads prenderà il via l’8 giugno da Roma, promettendo un’avventura motociclistica unica nel suo genere. I partecipanti percorreranno 2.500 km attraverso incredibili paesaggi, dalle strade panoramiche agli sterrati, con destinazione finale Istanbul.

I 35 appassionati di moto prenderanno parte a questa epica traversata in sella alla potente CRF1100L Africa Twin, una moto che incarna perfettamente lo spirito dell’avventura. I partecipanti attraverseranno otto paesi in nove giorni, per un’esperienza di viaggio indimenticabile grazie al supporto dei piloti del team Monster Energy Honda HRC.

Questa edizione porterà con sé alcune novità entusiasmanti. Honda ha deciso di collaborare con nuovi partner tecnici, tra cui Pro Honda per i lubrificanti e Dunlop per le coperture, affiancando partner storici come Enduristan, Cardo, Barkbusters, Alpinestars e Montesa Honda. Questi collaboratori garantiranno che l’esperienza di guida sia ancora più completa e senza pari.

Honda Adventure Roads rappresenta un’opportunità unica per i motociclisti di esplorare paesaggi mozzafiato e di immergersi in culture diverse lungo il percorso. Un evento che promette di regalare emozioni forti e nuove scoperte, per un viaggio che sicuramente resterà nel cuore di chi parteciperà.