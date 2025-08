Honda annuncia nuovo stabilimento ad Aliağa per espansione in Turchia

Honda Motor Europe Ltd. ha rivelato i piani per la costruzione di un nuovo impianto produttivo nell’area di Aliağa, in Turchia. La nuova struttura, che coprirà una superficie di 100.000 metri quadrati, rappresenta un investimento di 17,3 milioni di euro e si prevede sarà operativa dalla metà del 2026. L’iniziativa ha come obiettivo il potenziamento della produzione locale di motocicli Honda e mira a supportare la forte crescita del mercato motociclistico turco.

La decisione di stabilire un impianto ad Aliağa si allinea alla strategia di Honda di capitalizzare sull’espansione significativa che il mercato moto turco ha visto negli ultimi anni. Nel 2024, Honda ha venduto oltre 160.000 unità in Turchia, consolidando la sua posizione in uno dei mercati con il più alto tasso di crescita. “Questa nuova infrastruttura non solo rinforzerà la nostra presenza nel mercato domestico, ma contribuirà anche allo sviluppo globale del business moto,” afferma Honda Turkiye A.S.

La creazione di questo nuovo stabilimento non solo incrementerà la produzione ma avrà anche un impatto positivo sull’occupazione locale, con la previsione di circa 300 nuove assunzioni. Durante le fasi iniziali, l’impianto avrà una capacità produttiva annuale di 100.000 unità, con l’obiettivo di raddoppiare questa cifra a 200.000 unità in un secondo momento.

La decisione di Honda di investire in Turchia è strategica, considerando la crescente domanda di veicoli a due ruote per il trasporto privato e commerciale nel paese. Questo investimento non solo faciliterà la produzione per il mercato interno ma rispetterà anche i rigorosi standard qualitativi per cui Honda è riconosciuta a livello mondiale.