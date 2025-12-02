Honda CB125R 2026: la naked compatta si rinnova con stile e tecnologia

La nuova Honda CB125R 2026 segna un’evoluzione importante per una delle moto più amate dai giovani motociclisti e da chi cerca una due ruote agile, leggera e curata nei dettagli. Con questa nuova versione, la piccola della famiglia “Neo Sports Café” conferma la propria vocazione premium, offrendo un mix equilibrato di design, prestazioni e qualità costruttiva.

Aggiornata nella forma e nella sostanza, la CB125R 2026 introduce migliorie che la rendono ancora più raffinata e contemporanea. Le linee rimangono pulite e compatte, ma con una maggiore attenzione ai dettagli estetici e all’ergonomia. Il faro tondo a LED, simbolo del design Neo Sports Café, è ora abbinato a una nuova grafica che ne esalta la personalità sportiva. L’impostazione di guida è studiata per garantire comfort anche nei tragitti urbani, mentre la posizione centrale delle pedane e il manubrio largo favoriscono il controllo, trasmettendo sensazioni di guida da moto di cilindrata superiore.

Dal punto di vista tecnico, la Honda CB125R 2026 mantiene il motore monocilindrico raffreddato a liquido da 125 cc, apprezzato per la sua erogazione fluida e la risposta pronta ai bassi regimi. Pur restando rispettosa delle normative Euro5+, questa unità promette maggiore efficienza e una gestione elettronica più precisa, frutto dell’esperienza maturata da Honda nella categoria. Le sospensioni di derivazione Showa, con forcella a steli rovesciati da 41 mm, garantiscono una qualità di guida superiore rispetto alla media del segmento.

La ciclistica leggera e bilanciata rappresenta uno dei punti di forza del modello 2026. Il telaio in acciaio ad alta resistenza e il forcellone in acciaio tubolare sono stati ottimizzati per migliorare la rigidità complessiva, offrendo stabilità e controllo anche nelle manovre più dinamiche. L’impianto frenante, con pinza radiale a quattro pistoncini e dischi di generose dimensioni, assicura spazi d’arresto contenuti e una modulabilità di livello superiore.

Non mancano aggiornamenti sul fronte tecnologico. La strumentazione TFT a colori offre una leggibilità immediata e include informazioni complete su velocità, consumi e autonomia, oltre a funzioni di connettività dedicate. Le finiture e i materiali restano un tratto distintivo: verniciature curate, componenti anodizzati e assemblaggi di qualità confermano la posizione premium del modello all’interno della gamma 125.

In sintesi, la CB125R 2026 rinnova la formula vincente che ha reso celebre la naked di Honda: stile distintivo, compattezza e un piacere di guida pensato per chi desidera avvicinarsi al mondo delle due ruote senza rinunciare alla qualità. Con il model year 2026, la casa giapponese dimostra ancora una volta la propria attenzione al segmento entry-level, proponendo una moto che unisce tecnica, eleganza e tecnologia in un equilibrio tipicamente Honda.