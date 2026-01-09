Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Honda chiude il 2025 al vertice: oltre 85.000 immatricolazioni e quota di mercato del 25,7%

Published

Honda conferma la propria leadership assoluta nel mercato italiano delle due ruote, con un 2025 da record che si chiude con oltre 85.000 immatricolazioni e una quota di mercato del 25,7%, in crescita del 14,2% rispetto all’anno precedente. Un risultato che ribadisce la solidità e la forza del marchio, capace di conquistare ogni segmento delle due ruote, dagli scooter alle moto di media e alta cilindrata.

La famiglia SH domina la classifica generale e si conferma la colonna portante del successo Honda. Con oltre 40.000 immatricolazioni complessive, gli SH125i, SH150i e SH350i occupano le prime tre posizioni assolute nella graduatoria italiana dei due ruote più venduti, con rispettivamente oltre 19.000, 10.000 e 11.000 targhe. Si tratta di un risultato che non solo ribadisce la popolarità di questi modelli, ma dimostra anche l’eccellenza produttiva italiana di Honda Italia Industriale a Atessa (CH), dove nascono tutti gli SH e l’ADV350.

Accanto allo storico successo degli SH si segnala l’ottima performance dell’ADV350, che con 6.039 immatricolazioni conferma la crescente attrattiva del concetto di scooter crossover, capace di combinare praticità e spirito avventuroso.

Nel segmento dei maxiscooter, l’X‑ADV consolida la propria posizione di leadership come autentico “SUV a due ruote”. Con 7.737 immatricolazioni, il modello registra una crescita del 39% rispetto al 2024 e si impone come il punto di riferimento assoluto della categoria, grazie al suo equilibrio tra comfort, tecnologia e versatilità.

Sul fronte delle moto, Honda registra 18.900 immatricolazioni, pari a una crescita del 9,2%, conquistando anche qui il primo posto in Italia. Trainano le vendite i modelli della gamma adventure e on‑off, con la XL750 Transalp che si afferma come la moto sotto i 1.000 cc più venduta, forte di 2.920 unità, seguita dalla CRF1100L Africa Twin con 2.693 unità e dalla NC750X con 1.932 unità.

Il marchio mostra inoltre grande attenzione per i neofiti e per chi cerca una moto accessibile ma curata: la GB350S, con 1.683 immatricolazioni, rappresenta un tassello importante nella strategia di rinnovamento della gamma, con un’offerta che unisce semplicità e stile senza rinunciare alla qualità costruttiva tipica di Honda.

La crescita della Casa dell’Ala è sostenuta da valori riconosciuti da decenni nel mondo delle due ruote: affidabilità, qualità e passione, elementi che si riflettono in ogni modello, dal commuter urbano allo strumento per i grandi viaggi.

In merito all’anno che si chiude, “Il 2025 è un anno che conferma nuovamente la forza del brand Honda e il successo della nostra gamma: dagli SH, all’X‑ADV, fino alle moto che alimentano la passione come la Transalp e l’Africa Twin. Continueremo a investire su sicurezza, tecnologia e accessibilità per rendere la mobilità su due ruote sempre più alla portata di tutti.”

Guardando al futuro, Honda ribadisce il proprio impegno verso una mobilità sostenibile e innovativa. Il 2026 si preannuncia come un anno di miglioramento continuo, con lo sviluppo di tecnologie proprietarie, soluzioni per la sicurezza e progetti orientati a ridurre l’impatto ambientale, senza mai abbandonare i principi che da oltre 75 anni distinguono il marchio: qualità, affidabilità e dedizione alla passione per le due ruote.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Motori

La nuova Mazda CX-6e debutta a Bruxelles: eleganza elettrica e innovazione “soulful”

Spettacolo

TopCrime celebra i 50 anni senza Agatha Christie con una maratona-cult

Spettacolo

Tyla conquista il mondo con “Chanel”: la nuova icona globale della Gen Z

Motori

Kia EV2: il nuovo B-SUV elettrico europeo che democratizza la mobilità a zero emissioni

Spettacolo

Adriana firma con Diggy Dex l’inno olandese per Milano Cortina 2026: “Omhoog 2026 (Come Va)”

Senza categoria

Planet Funk tornano con “Feel Everything”: un nuovo inizio con l’album “Blooom”

Motori

DS Automobiles svela il “Taylor Made N°4 Concept” al Salone di Bruxelles 2026

Motori

La nuova Opel Astra celebra la prima mondiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles

Spettacolo

Armand “Mondo” Duplantis torna alla musica con il nuovo singolo “MANS?”

Motori

Leapmotor sceglie il Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 per mostrare il futuro della mobilità elettrica accessibile.

Sport

Suzuki e FITri insieme per l’edizione 2026 del Suzuki Winter Triathlon Circuit

Motori

FIAT svela il nuovo QUBO L: il multispazio pensato per la famiglia moderna

Spettacolo

Casadilego: il silenzio che diventa voce nel suo primo album “Silenzio (tutto di me)”

Spettacolo

Elvis Presley torna al cinema e in musica: arriva “EPiC: Elvis Presley in Concert” di Baz Luhrmann

Motori

Honda chiude il 2025 al vertice: oltre 85.000 immatricolazioni e quota di mercato del 25,7%

Motori

Tesla: la Model Y più conveniente è ora disponibile con una maggiore autonomia

Motori

La nuova Peugeot 408: carisma francese e tecnologia d’avanguardia

Motori

Debutta Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la Quadrifoglio più estrema di sempre

Motori

BYD rafforza la struttura manageriale in Italia con due nuove nomine
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Con il restyling introdotto a inizio 2025, la Jeep Wrangler Rubicon evolve uno dei fuoristrada più iconici di sempre, intervenendo su tecnologia, sicurezza e comfort...

23 ore ago

Motori

La nuova Mazda CX-6e debutta a Bruxelles: eleganza elettrica e innovazione “soulful”

Mazda inaugura il 2026 con il debutto mondiale della Nuova Mazda CX-6e al Salone dell’Auto di Bruxelles, una SUV 100% elettrica che incarna la...

1 giorno ago

Motori

Kia EV2: il nuovo B-SUV elettrico europeo che democratizza la mobilità a zero emissioni

Kia amplia la propria gamma di veicoli elettrici presentando EV2, il nuovo B-SUV completamente elettrico progettato e costruito in Europa. Si tratta del modello...

1 giorno ago

Motori

DS Automobiles svela il “Taylor Made N°4 Concept” al Salone di Bruxelles 2026

Al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026, DS Automobiles ha presentato ufficialmente il “Taylor Made N°4 Concept”, un esercizio di stile creato in collaborazione con...

1 giorno ago