Honda chiude il 2025 al vertice: oltre 85.000 immatricolazioni e quota di mercato del 25,7%

Honda conferma la propria leadership assoluta nel mercato italiano delle due ruote, con un 2025 da record che si chiude con oltre 85.000 immatricolazioni e una quota di mercato del 25,7%, in crescita del 14,2% rispetto all’anno precedente. Un risultato che ribadisce la solidità e la forza del marchio, capace di conquistare ogni segmento delle due ruote, dagli scooter alle moto di media e alta cilindrata.

La famiglia SH domina la classifica generale e si conferma la colonna portante del successo Honda. Con oltre 40.000 immatricolazioni complessive, gli SH125i, SH150i e SH350i occupano le prime tre posizioni assolute nella graduatoria italiana dei due ruote più venduti, con rispettivamente oltre 19.000, 10.000 e 11.000 targhe. Si tratta di un risultato che non solo ribadisce la popolarità di questi modelli, ma dimostra anche l’eccellenza produttiva italiana di Honda Italia Industriale a Atessa (CH), dove nascono tutti gli SH e l’ADV350.

Accanto allo storico successo degli SH si segnala l’ottima performance dell’ADV350, che con 6.039 immatricolazioni conferma la crescente attrattiva del concetto di scooter crossover, capace di combinare praticità e spirito avventuroso.

Nel segmento dei maxiscooter, l’X‑ADV consolida la propria posizione di leadership come autentico “SUV a due ruote”. Con 7.737 immatricolazioni, il modello registra una crescita del 39% rispetto al 2024 e si impone come il punto di riferimento assoluto della categoria, grazie al suo equilibrio tra comfort, tecnologia e versatilità.

Sul fronte delle moto, Honda registra 18.900 immatricolazioni, pari a una crescita del 9,2%, conquistando anche qui il primo posto in Italia. Trainano le vendite i modelli della gamma adventure e on‑off, con la XL750 Transalp che si afferma come la moto sotto i 1.000 cc più venduta, forte di 2.920 unità, seguita dalla CRF1100L Africa Twin con 2.693 unità e dalla NC750X con 1.932 unità.

Il marchio mostra inoltre grande attenzione per i neofiti e per chi cerca una moto accessibile ma curata: la GB350S, con 1.683 immatricolazioni, rappresenta un tassello importante nella strategia di rinnovamento della gamma, con un’offerta che unisce semplicità e stile senza rinunciare alla qualità costruttiva tipica di Honda.

La crescita della Casa dell’Ala è sostenuta da valori riconosciuti da decenni nel mondo delle due ruote: affidabilità, qualità e passione, elementi che si riflettono in ogni modello, dal commuter urbano allo strumento per i grandi viaggi.

In merito all’anno che si chiude, “Il 2025 è un anno che conferma nuovamente la forza del brand Honda e il successo della nostra gamma: dagli SH, all’X‑ADV, fino alle moto che alimentano la passione come la Transalp e l’Africa Twin. Continueremo a investire su sicurezza, tecnologia e accessibilità per rendere la mobilità su due ruote sempre più alla portata di tutti.”

Guardando al futuro, Honda ribadisce il proprio impegno verso una mobilità sostenibile e innovativa. Il 2026 si preannuncia come un anno di miglioramento continuo, con lo sviluppo di tecnologie proprietarie, soluzioni per la sicurezza e progetti orientati a ridurre l’impatto ambientale, senza mai abbandonare i principi che da oltre 75 anni distinguono il marchio: qualità, affidabilità e dedizione alla passione per le due ruote.