Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Honda Dual Drive: guidi oggi e decidi domani

Published

Honda lancia una nuova formula di mobilità che punta a unire libertà, flessibilità e accessibilità per tutti gli amanti delle due ruote. Si chiama Honda Dual Drive ed è una proposta pensata per permettere a chi desidera acquistare una moto di guidarla subito, pagandola solo in parte, e di decidere dopo due anni se tenerla, sostituirla o restituirla.

La protagonista della nuova iniziativa è la CB125R, la naked sportiva di casa Honda destinata a chi vuole entrare nel mondo delle moto con stile e tecnologia. La proposta Dual Drive dedicata a questo modello consente di versare una prima rata di 2.695 euro, senza ulteriori pagamenti mensili per 24 mesi. Alla fine del periodo, il cliente potrà scegliere tra tre opzioni: restituire la moto, sostituirla con un altro modello o tenerla saldando la maxirata finale di 2.545 euro. Il tutto con TAN 0% per i primi 24 mesi e TAEG massimo del 6,77% in caso di rimborso rateale della maxirata.

La CB125R si distingue per il suo carattere grintoso ed essenziale. È parte della famiglia Neo Sports Café e offre prestazioni di livello superiore alla sua cilindrata, grazie al motore da 125 cc capace di erogare 15 CV. Il telaio tubolare in acciaio, la forcella Showa a steli rovesciati da 41 mm e il display TFT a colori da 5 pollici contribuiscono a un’esperienza di guida completa, sicura ed emozionante. L’illuminazione full LED e l’ABS gestito da piattaforma inerziale confermano la cura tecnica e stilistica riservata a questo modello.

Per favorire i nuovi motociclisti, Honda mette a disposizione anche un Bonus Neopatentati: chi è iscritto per conseguire la patente A1 riceverà uno sconto di 300 euro sull’acquisto della CB125R, equivalente alla spesa per l’immatricolazione del veicolo. Un incentivo concreto per chi vuole iniziare a muoversi su due ruote con sicurezza e convenienza.

Non solo 125. Honda amplia la formula Dual Drive anche alla gamma 500, con modelli progettati per la patente A2 come la CBR500R, la CB500 Hornet e la NX500. Tutte equipaggiate con il collaudato bicilindrico parallelo da 471 cc capace di erogare 48 CV, queste moto assicurano performance affidabili e divertenti, grazie alla qualità costruttiva che contraddistingue il marchio.

Con la filosofia “guida oggi e decidi domani”, Honda Dual Drive si propone di rendere la mobilità su due ruote più accessibile e moderna, offrendo agli appassionati la possibilità di vivere la passione per la moto senza vincoli e con la libertà di scegliere il proprio futuro su strada.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

“NINO.18 GIORNI”: il film documentario su Nino D’Angelo prosegue la sua programmazione in Campania

Spettacolo

Paola Iezzi inaugura il 2026 con “IEZZ WE CAN!!!”: un live show tra suoni, visioni e libertà creativa

Tecnologia

Twinkly svela il proprio “Wrapped” di luci: così l’Italia illumina le emozioni del 2025

Spettacolo

ANNA è per il terzo anno consecutivo l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia

Tecnologia

FRITZ!Mesh Set: la rete che trasforma la casa in uno spazio connesso e senza limiti

Motori

Gamma Nuova Sandero: la berlina versatile ora disponibile a partire da 14.800 euro

Motori

Honda Dual Drive: guidi oggi e decidi domani

Moda

Sirivannavari presenta la nuova collezione di accessori Autunno-Inverno 2025/26

Tecnologia

Samsung Trend Radar 2025: stare a casa è il nuovo trend per Gen Z e Millennials

Spettacolo

Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny domina il mondo, Sfera Ebbasta guida l’Italia

Moda

Avant Toi a Pitti Immagine Uomo: un ritorno alle origini con “Rooted Ritual Paths”

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta il pubblico con “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa” su Canale 5

Spettacolo

Brunori Sas firma la canzone originale “Attitudini: nessuna” per Aldo, Giovanni e Giacomo

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Spettacolo

X Factor 2025: la finale da Piazza del Plebiscito con Giorgia, Laura Pausini e Jason Derulo

Motori

Nuovo Toyota bZ4X: più potenza, autonomia e comfort per il SUV elettrico

Spettacolo

Gorizia Live: una grande festa musicale per celebrare GO! 2025

Motori

5 cilindri Audi: una storia di successo

Spettacolo

HBO Max debutta ufficialmente in Italia con un’offerta esclusiva e contenuti imperdibili
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Gamma Nuova Sandero: la berlina versatile ora disponibile a partire da 14.800 euro

Dal debutto del 2008, Dacia Sandero ha conquistato il mercato europeo con oltre un milione di unità vendute in Francia e risultati eccellenti anche...

26 minuti ago

Motori

Nuovo Toyota bZ4X: più potenza, autonomia e comfort per il SUV elettrico

Il Toyota bZ4X, primo veicolo elettrico a batteria della casa giapponese, torna rinnovato con un aggiornamento profondo che ne eleva prestazioni, efficienza e comfort....

21 ore ago

Motori

5 cilindri Audi: una storia di successo

Nel 2026 Audi celebrerà un traguardo di grande valore tecnico e simbolico: i 50 anni del motore a cinque cilindri. Introdotto nel 1976 con...

22 ore ago

Motori

La Suzuki RM-Z450: vent’anni di successi senza fine

Da oltre due decenni, la Suzuki RM-Z450 rappresenta uno dei modelli più iconici e vincenti nella storia del motocross. Nata nel 2005, la moto...

23 ore ago