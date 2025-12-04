Honda Dual Drive: guidi oggi e decidi domani

Honda lancia una nuova formula di mobilità che punta a unire libertà, flessibilità e accessibilità per tutti gli amanti delle due ruote. Si chiama Honda Dual Drive ed è una proposta pensata per permettere a chi desidera acquistare una moto di guidarla subito, pagandola solo in parte, e di decidere dopo due anni se tenerla, sostituirla o restituirla.

La protagonista della nuova iniziativa è la CB125R, la naked sportiva di casa Honda destinata a chi vuole entrare nel mondo delle moto con stile e tecnologia. La proposta Dual Drive dedicata a questo modello consente di versare una prima rata di 2.695 euro, senza ulteriori pagamenti mensili per 24 mesi. Alla fine del periodo, il cliente potrà scegliere tra tre opzioni: restituire la moto, sostituirla con un altro modello o tenerla saldando la maxirata finale di 2.545 euro. Il tutto con TAN 0% per i primi 24 mesi e TAEG massimo del 6,77% in caso di rimborso rateale della maxirata.

La CB125R si distingue per il suo carattere grintoso ed essenziale. È parte della famiglia Neo Sports Café e offre prestazioni di livello superiore alla sua cilindrata, grazie al motore da 125 cc capace di erogare 15 CV. Il telaio tubolare in acciaio, la forcella Showa a steli rovesciati da 41 mm e il display TFT a colori da 5 pollici contribuiscono a un’esperienza di guida completa, sicura ed emozionante. L’illuminazione full LED e l’ABS gestito da piattaforma inerziale confermano la cura tecnica e stilistica riservata a questo modello.

Per favorire i nuovi motociclisti, Honda mette a disposizione anche un Bonus Neopatentati: chi è iscritto per conseguire la patente A1 riceverà uno sconto di 300 euro sull’acquisto della CB125R, equivalente alla spesa per l’immatricolazione del veicolo. Un incentivo concreto per chi vuole iniziare a muoversi su due ruote con sicurezza e convenienza.

Non solo 125. Honda amplia la formula Dual Drive anche alla gamma 500, con modelli progettati per la patente A2 come la CBR500R, la CB500 Hornet e la NX500. Tutte equipaggiate con il collaudato bicilindrico parallelo da 471 cc capace di erogare 48 CV, queste moto assicurano performance affidabili e divertenti, grazie alla qualità costruttiva che contraddistingue il marchio.

Con la filosofia “guida oggi e decidi domani”, Honda Dual Drive si propone di rendere la mobilità su due ruote più accessibile e moderna, offrendo agli appassionati la possibilità di vivere la passione per la moto senza vincoli e con la libertà di scegliere il proprio futuro su strada.