HONDA: Forza 125 e Forza 350 ricevono nuove colorazioni per il 2026

L’icona degli scooter GT Honda si rinnova. Forza 125 e Forza 350, da sempre protagonisti del mercato europeo, tornano per il 2026 con un look rinfrescato grazie a una nuova gamma di colorazioni che esalta ulteriormente il loro stile raffinato e la vocazione al trasporto urbano premium. Dopo il profondo aggiornamento tecnico introdotto nel 2025, Honda consolida così l’immagine del marchio Forza come punto di riferimento per chi cerca comfort, eleganza e prestazioni in un unico mezzo.

La ricca dotazione tecnica e tecnologica resta invariata e continua a rappresentare il cuore del successo della gamma. Sia il Forza 125 che il Forza 350 offrono di serie parabrezza regolabile elettricamente con un’escursione di 180 mm, illuminazione full LED, controllo di trazione HSTC, presa di ricarica USB-C e Smart Key. Tutte le informazioni di guida vengono visualizzate sul display TFT a colori da 5 pollici, caratterizzato da un’interfaccia grafica intuitiva, perfetta leggibilità anche sotto la luce diretta del sole e connettività smartphone tramite Honda RoadSync.

Il risultato è un pacchetto completo e moderno, capace di coniugare praticità urbana e piacere di guida extraurbano. L’agilità e la versatilità di questi scooter ne fanno una scelta ideale sia per la mobilità quotidiana che per gli spostamenti più lunghi, rafforzando la posizione della famiglia Forza tra i modelli più venduti in Europa. Nel solo 2025, infatti, sono state oltre 17.000 le unità immatricolate tra i due modelli, confermando un trend di successo che dura da più di un decennio.

Per il 2026, il Forza 350 si presenta con una gamma cromatica ancora più ricca e sofisticata. Le nuove colorazioni includono ‘Pearl Nightstar Black’ S.E. (Deluxe) con Smart Top Box e dettagli rossi, ‘Mat Cynos Gray Metallic’, ‘Mat Carnelian Red Metallic’ e ‘Pearl Cool White’, tutte novità assolute. Rimane inoltre disponibile il classico ‘Pearl Falcon Gray’, per chi predilige un look più sobrio ma sempre elegante.

Il più compatto Forza 125, agile e scattante come sempre, propone per il 2026 la tonalità ‘Mat Pearl Pacific Blue’, aggiornata per l’occasione con sfumature ancora più profonde e moderne.